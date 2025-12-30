曾不合鬧翻曹西平！包偉銘嚇傻哀悼發聲了 92字揭他「私下真面目」

記者蔡維歆／台北報導

包偉銘跟曹西平同期出道。（圖／翻攝自臉書）

66歲資深藝人曹西平昨（29）晚驚傳驟逝，享壽66歲。曹西平生前以歌手身分走紅，當年被譽為「台灣西城秀樹」，也擔任主持人與綜藝節目常客，上綜藝節目時經常拿著哨子，「吹哨」也成為他的招牌動作，一句「你這個醜八怪」也成為經典台詞，而他過往與昔日搭擋包偉銘的心結也隨之被翻出。如今包偉銘也發文哀悼。

包偉銘悲痛發文。（圖／翻攝自臉書）

包偉銘寫下92字表示：｢聽到曹大哥離開消息，遲遲不敢相信，一直問是真的嗎？是真的嗎？從同期出道開始，無論是工作或是私下互動都可以知道你其實非常真性情，謝謝你讓我們一起走過那段青春歲月，一路好走，當個快樂的天使。」

而曹西平當年與包偉銘於1989年曾搭檔主持《來電五十》，卻傳出多年不合，後來曹西平曾在節目中坦言，自己對包偉銘早有不滿，尤其對方結婚時僅透過臉書通知，讓他感覺未受到應有的尊重。加上包偉銘之後曾公開認證龍千玉老公是曹南平，讓曹西平相當不悅，坦言這件事成為雙方正式結下樑子的關鍵，要求包偉銘對外不要再自稱是「曹西平的好朋友」。直到2018年包偉銘、曹西平曾因白冰冰牽線同台，曹西平事後受訪也表示自己早已放下，希望外界不要再多加追問。

