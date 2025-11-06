曾不顧北京警告訪台！美國第一位女性眾院議長裴洛西，宣布不再繼續連任

美國聯邦眾議院歷史上第一位、也是迄今為止唯一一位女性議長，同時也是數十年來，民主黨政治圈中最有權勢的人物之一，那位曾不顧北京警告來台訪問的裴洛西（Nancy Pelosi），台北時間6日晚間宣布、她將不再尋求連任。

現年85歲的裴洛西發布一段感人的影片，向她代表近40年的城市舊金山，獻上一封情書，「我真心熱愛作為你們在國會的聲音，這就是為什麼、我希望你們，我的舊金山同胞們，是第一批知道的人：我將不會尋求連任國會議員。」

裴洛西回顧她在國會山莊的眾多角色時，打趣地表示，「我一直對眾議院同事們說，無論他們授予我什麼頭銜：議長、領袖、黨鞭都好，但對我來說，沒有比站在眾議院地板上，說『我為舊金山人民發聲』更大的榮譽了。」

美國總統川普與眾院議長裴洛西。（美聯社）

這位女強人，裴洛西1987年首次當選國會議員，並於2007年締造歷史，成為聯邦眾議院有史以來「第一位女性議長」。至今為止，裴洛西仍是唯一一位、曾揮舞議長木槌的女性（分別在2006和2018年選後擔任）。

在她即將做出退休決定前，加州剛剛通過重劃加州國會選區地圖提案，這也將對民主黨2026期中選舉更有利，選民給予63%支持。

2022年8月2日，美國聯邦眾議院議長裴洛西率議員團訪問台灣（圖/外交部）

第二次議長任期內，裴洛西直接與川普（Donald Trump）發生歷史性衝突，包含兩次罕見的眾議院彈劾美國總統的監督戰。以及那個經典畫面，當川普前往國會進行報告時，坐在他身後的裴洛西、當著所有鏡頭把國情咨文副本撕毀。

回顧裴洛西的國會生涯，處女演講主要關注對抗HIV/AIDS病毒，自那時起，她的國會生涯合計跨越7位總統，期間她投下多次重要選票，包含反對授權總統小布希911恐怖襲擊後發動伊拉克戰爭，以及反對彈劾當時的總統柯林頓。

然而對於台灣來說，裴洛西留下最深刻的印象，莫過於2022年8月2日至8月3日，仍是議長身份的她率團訪問台灣，成為1979年美國與中華民國斷交以來，第二位於任內訪問臺灣的聯邦眾議院議長，更是《臺灣旅行法》生效以來訪臺層級最高的聯邦官員。

