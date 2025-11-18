曾之喬首位照顧的孩子是她！37歲生日牽愛兒「經歷第一次」

女星曾之喬迎來37歲生日。翻攝IG@chiaochiaotzeng

女星曾之喬和辰亦儒結婚後，今年2月產下一子，昨（17日）她迎來37歲生日，曬出自己孕期間拍攝的美照，有感而發分享成為母親的心聲，更直言其實她第一個照顧的孩子，是自己的「內在小孩」，「好好的養育和照顧自己的內在狀態，是最重要的事，因為你的外在世界，就是你內在世界的投射。」不僅如此，她也自信表示：「偶成為了偶寄己好喜歡的大人。」

第一個照顧的孩子是自己 曾之喬與自己和解更美好

曾之喬發文表示：「非常幸運在二十幾歲就理解了，好好的養育和照顧自己的內在狀態，是最重要的事。因為你的外在世界，就是你內在世界的投射。」她坦言，內在孩子曾受的傷沒有復原，甚至完全被忽略，「那些看似難搞的自己，其實很可能是我們還沒有看懂的特質，或許是我們最可愛最優秀的地方。」只要找到方法和自己和解，一切都會變得更美好。

曾之喬曬出孕肚照。翻攝IG@chiaochiaotzeng

曾之喬喜歡不完美的自己 成為心目中理想的大人

如今曾之喬也成自己喜歡的模樣，對此她非常感謝自己，「依然不完美的自己，但我懂得欣賞自己多麼美麗，也能以更溫柔的心去看待自己的許多不足，好好內省，幫自己加油，和自己一起成長突破。如今我的內在小孩，和37歲的自己，過著幸福美滿，一同正向成長的生活。」她祝福大家成為心目中喜歡的自己，「已經是了，那真好。如果還不是，如果你願意，我們可以一起朝著那個方向繼續前進。」

曝光未公開懷孕照 曾之喬感謝外界祝福

曾之喬也透露，這張照片是她懷孕後期拍攝的，「貼了一堆調皮可愛的貼紙在孕肚上，象徵著未來一定有許多好玩的事情，種種學習和冒險，都希望能夠盡可能的陪伴兒子去體驗。」在生日這天，她抱著兒子撒嬌，牽著孩子到處走，「一起經歷許多第一次，真的是一份大禮物，格外珍惜。大家晚安，祝福美夢。」她同時感謝外界獻上的生日祝福，「無法一一回覆，真的很感動有這麼多愛我的人。」



