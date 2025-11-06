曾之婕催生小巨蛋、銀髮照護

議員曾之婕關心小巨蛋時程，要求市府主動尋求民間合作。

（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

高雄演唱會經濟正夯，議員曾之婕關心「千年之蛋」小巨蛋何時才能「孵蛋成功」？批評長達十五年的延宕，讓文化與經濟效益折損，要求市府主動尋求民間合作，克服既有經費問題，透過藝能界，增加城市價值。

曾之婕表示，高雄擁有各種規格表演場館，吸引國際著名藝人演出，市府發揮行銷策略，吸引廣大粉絲消費，「粉紅泡泡」行銷成功，對城市氛圍營造、和經濟產值大助益。十五年前，時任市長的許添財宣布蓋蛋，但「千年之蛋」遲遲無法孵出，她詢問市長有無很難過？黃偉哲回應，「我很難過」，並詢問在場首長是否曾至高雄了解，人數寥寥可數，曾之婕建議市府開辦取經團，且如今台南國際航線將再啟，台南若有國際演藝中心，即可發展國際級藝文活動。

台灣老化速度世界第一，曾之婕肯定市府重陽禮金今年提高三百元，卻也語重心長指出，除福利金加碼，更應重視長者實際需求，包括交通便利、休閒運動空間、醫療照護、居家照護及社區陪伴等議題，她曾建議規劃樂齡養生村為公辦民營的循環住宅，敬老卡等不該設限使用，市府提供的資源，只能提供部分應用，應創造更高價值。社會局和市長黃偉哲的回應，讓曾之婕批評首長思維陷入嚴重迷思，長輩要的不單是錢，不通盤檢討，日後再花大錢改善。黃偉哲隨即改口，願意全面性思考長輩生活需求，加以整合。

東區近年新增許多大樓，卻非在原有垃圾清運路線，造成居民處理垃圾困擾，許多大樓採額外付費外包清潔公司，卻衍生費用爭議，要求環保局重新規劃清運路線，運用子母車設備，並增加清潔隊員能力，汰換老舊垃圾車輛，環保局允諾改善。