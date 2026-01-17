曾之婕浪愛延續 蚤市集帶牠回家

曾之捷議員十七日起兩天，接連舉辦浪浪蚤市集活動，倡導設置浪浪友善專區。（記者翁順利攝）

記者翁順利∕台南報導

台南市近年來致力推動成為友善動物城市，市議員曾之婕首開爭取台南市寵物公園先例，德高里寵物公園並被動保處認為是最成功的示範區，曾之捷十七日結合流浪動物愛護協會、動保處等單位，舉辦浪浪蚤市集送養會活動，並表揚六位愛爸愛媽；市長黃偉哲在結束板橋行銷台南農特產品年貨，專程趕回與寵物家族們溫馨互動。

動保處長方川和與曾之婕共同頒發感謝狀給六位愛爸愛媽，表彰大家長期排除萬難，自掏腰包默默對毛小孩付出，畫甜囍室的熊老師在曾之婕的臉頰彩繪毛小孩圖案，吸引小朋友紛紛好奇觸摸，成為會場吸睛的焦點畫面，展現民意代表平易近人的一面。

曾之婕與動保處長進入浪浪森活村，導覽民眾更了解動保處為照顧浪浪毛小孩的措施，在兩天活動期間還安排更多團體參訪了解，期許在目前還沒有足夠的浪浪森活村之前，讓各界能明白友善與浪浪和平相處的重要性，使得台南市能夠成為真正友善動物的城市。

議員曾之婕去年在議會上嚴厲斥責對浪浪施虐的行為，希望杜絕不法繁殖，提倡以認養代替購買，她到國外考察後率先提案，成功爭取在龍山里設置全市第一座毛小孩友善專區，民眾使用率極高，動保處正在其他各區廣設，她已爭取在東區東智里設立第二座，目前積極設計中。

浪浪蚤市集送養會活動於十七、十八日在東區龍山里公園舉行，從上午十時到下午五時，除了由丸市集策劃的二手良品及手作文創好逛市集，綠野音樂會更邀請歌手現場獻唱，動保處提供限量免費晶片植入的服務。