曾交往歐弟前妻！陳昊森爆熱戀小2歲中國女星 街頭親密互動全被拍
娛樂中心／綜合報導
29歲男星陳昊森憑藉電影《刻在你心底的名字》一炮而紅，近年則轉往中國發展，在爆紅陸劇《難哄》飾演「蘇浩安」一角。而他的感情世界也始終精彩，過去收服多位「姐姐」的他，近日再被拍到身邊有新歡，對象則是小他2歲的中國女星蘭西雅。
陳昊森與蘭西雅去年合作電影《小徑分岔的花園》疑似假戲真做，中國狗仔「蘇小五」今（26）日曝光兩人約會影片，只見陳昊森和蘭西雅等紅燈期間親親我我、當街摟抱，完全不避諱路人目光，隨後兩人一起騎著共享單車前往餐廳用餐，飯後等車期間，陳昊森摟著女方撒嬌，最後勾肩搭背一起回到飯店，全程互動充滿粉紅泡泡。
回顧陳昊森感情生活，他2023年坦承曾和歐漢聲（歐弟）前妻鄭雲燦交往過，無奈最後不敵外界壓力以分手收場，後來陳昊森又爆出和大13歲歌手魏如萱（娃娃）同遊日本，女方甚至在陳昊森喝醉時上演溫馨接送情，然而，當時兩人都對外宣稱僅是好朋友。
更多三立新聞網報導
Lulu「浴巾包頭」送客！搞笑造型流出 賓客全驚呆
《難哄》女星「五官全變」遭疑整形！本人當眾卸妝不忍了 素顏真面目曝
才爆車震上演活春宮！女星「台灣飯店非法注射」被抓包 衝突過程流出
300萬台人注意！醫曝「它」最能預防糖尿病：不是飲食
其他人也在看
大咖男星經歷4次開刀「無法站立」 遭瘋傳退圈...他露面全說了
現年57歲韓國男星朴新陽曾參與過《巴黎戀人》、《Sign》等劇，讓觀眾留有印象，近幾年因為身體狀況而減少在螢光幕前露面的機會，沒想到竟傳出朴新陽要退圈的消息，對此，他也親自回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發表留言
阿Ken不要看！安心亞絕美婚紗照曝光 男方身份竟是「高帥律師」
安心亞和阿Ken（林暐恆）頻傳緋聞，不過兩人堅稱只是朋友，感情狀態令大家霧裡看花。安心亞近來在票房破億的電影《陽光女子合唱團》飾演女囚犯「阿蘭」，與蕭子墨飾演的辯護律師「麥可」以書信往來，萌生曖昧情愫，隨著票房持續攀升，蕭子墨日前驚喜出席映後活動，當眾公主抱安心亞繞場，狂掀粉絲尖叫。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發表留言
白敬亭、宋軼姐弟戀破局？被爆從同遊巴黎到零互動
32歲大陸男星白敬亭近年憑藉《開端》、《卿卿日常》、《長風渡》以及2025年的《難哄》、《不眠日》等作品，成功晉升一線男神，事業表現亮眼，感情動向也備受外界關注。過去他曾被爆出與女星宋軼戀情，雖雙方均未證實，不過外界一度十分看好，怎料，大陸知名狗仔劉大錘近日直播中爆料稱「兩人基本上已經分開」，相關說法曝光後，話題迅速登上微博熱搜。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
182男神當街「攔腰抱」 陳昊森變身巨型犬向新歡求貼貼
2026年開春傳出新戀情！因《刻在你心底的名字》走紅的男星陳昊森，近年深耕對岸發展，交往對象也悄悄換了口味。26日他被大陸知名狗仔「蘇小五」直擊在北京街頭與憑《山花爛漫時》爆紅的28歲女星蘭西雅展開超甜互動。兩人不僅在等紅燈時上演「攔腰摟抱」的偶像劇戲碼，更共騎共享單車穿梭巷弄。餐後陳昊森甚至化身「巨型犬」向女方撒嬌，最後兩人一同乘車返回酒店。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 發表留言
「姐姐收割機」換口味？ 陳昊森街頭摟抱小2歲女星 一路親暱回飯店
29歲的陳昊森參與電影《刻在你心底的名字》走紅，近年將事業重心轉往中國發展，近期憑電視劇《難哄》「蘇浩安」一角再度打開知名度。他過去曾被封「姐姐收割機」，近日被拍到身邊出現新對象，正是小他2歲的中國女星蘭西雅。中國狗仔「蘇小五」今（26日）曝光一段街頭約會畫面，兩人從下榻的酒店一同外出用餐，一路互動自由時報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
陳昊森爆熱戀小2歲女星 「當街撒嬌摟抱」畫面全被拍
陳昊森爆熱戀小2歲女星 「當街撒嬌摟抱」畫面全被拍EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
蹲101窗台「近距離拍攝霍諾德」挨轟！女子道歉還原真相：不知會被拍到
被譽為「地表最狂攀岩者」的霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰「無繩索、零防護」徒手攀登台北101，以驚人的速度不斷往上爬，全程僅花91分鐘順利攻頂。不過霍諾德在攀爬過程中，網友發現，一名女子在室內近距離拍攝，不少人認為是在干擾霍諾德，對此，當事女子發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 18則留言
給賈永婕99.9分、台北市長只給59分！霍諾德徒手登頂101掀全球矚目 張景森點名歷任市長「出來謝罪」
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導美國知名徒手攀岩家霍諾德（AlexHonnold）昨（25）日成功挑戰台北101，這場高難度行動不僅讓台灣再度登上國際媒體版面，不...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 11則留言
典Lu婚禮／吳宗憲證婚狂開黃腔Lu媽驚呆！ 200萬紅包「超暖條件」公開
陳漢典、Lulu（黃路梓茵）今（25日）在台北文華東方酒店舉辦婚宴，包了「200萬」大紅包並擔任證婚人的吳宗憲，今一上台致詞就宛如《綜藝大熱門》再現，吳宗憲也幽默不失感性地說：「拿到大紅包了，有一個條件！答應我一生都不能再改變，直到永遠。」氣氛溫馨感人。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陳漢典、Lulu把婚禮變「樂園」！被問花費秒回：不敢面對
藝人陳漢典、Lulu今（25）日在台北東方文華酒店舉辦婚宴，並由綜藝天王吳宗憲擔綱證婚人重任。這對新人在受訪時不時露出滿滿的愛意，甚至在大家的慫恿下親吻三次，還轉了一大圈讓現場大家見證兩人的甜蜜，陳漢台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
世紀婚禮！陳漢典出身「超狂法律世家」 250年驚人家世背景曝光
藝人LULU（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，嘉賓陣容一字排開媲美「三金」年度盛會。陳漢典也被起底「驚人家世背景」，陳家其實是彰化芳苑草湖的法律世家，祖父曾任法官、父親則是書記官，長輩為他取名「漢典」，正是取自古代《漢摩拉比法典》，期許他秉持正直與規範。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 3則留言
吳宗憲證婚開黃腔 陳漢典、Lulu崩潰大笑：太多了！
陳漢典、Lulu黃路梓茵25日在東方文華舉辦婚宴席開70桌，半個演藝圈都到場祝福，他們特別請吳宗憲擔任證婚人。吳宗憲擔任證婚人，他一上台就忍不住大喊，「綜藝大熱門！啊～」Lulu和陳漢典一起大喊：「hito！」他表示自己是證婚人，證明這兩人都昏了。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德攻頂101被稱「瘋子」 妻子桑妮力挺：他攀爬時很快樂
美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今天耗時91分鐘徒手攀登上台北101，完成世界壯舉，霍諾德的妻子桑妮（Sanni Honnold）也到場支持。對於不少人用「瘋子」或「腎上腺素成癮者」形容霍諾德，桑妮力挺丈夫表示，在螢幕上看到霍諾德的表情，能感受到他非常享受過程，「他在攀爬時很快樂，看到他玩得這麼開心，真的很棒」。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 30則留言
昔放鳥公益演出鬧翻！吳宗憲婚宴同桌辛龍 「私下互動」全說了
辛龍過去曾是吳宗憲旗下的藝人，但當年辛龍痛失劉真後傷心欲絕，甚至還臨時取消吳宗憲替他安排的公益演出，讓對方不滿表示「難道要所有人求他嗎？」，然而，昨（25日）在Lulu跟陳漢典的婚宴上，兩人正好坐在同桌，吳宗憲也透露當天彼此的互動。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發表留言
四年前輸掉與強尼戴普官司 安柏赫德「失去發聲能力」：沒想到情況變更糟
女星安柏赫德（Amber Heard）與前夫強尼戴普（Johnny Depp）之間的家暴毀謗官司於四年前落幕，自此離開好萊塢的安柏赫德轉往劇場發展。但她近來在紀錄片《Sienced》中接受訪問，除了表達她參與本片的動機，也提及當年官司對她的巨大影響。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
SJ厲旭俏皮模仿玄天上帝合照！遊高雄行程曝光 網笑：最佳代言人
韓流帝王「SUPER JUNIOR」20週年演唱會唱進高雄巨蛋，吸引許多歌迷前往朝聖，然而，在開演前團員們也各自走訪高雄景點，尤其是厲旭一連朝聖美術館、與玄天上帝合照等，讓網友都認不住讚嘆「比高雄人還會玩」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
同居男友猝逝！周刊爆被逼「淨身出戶」 卜星慧駁斥：沒與對方家人交惡
曾參加《超級星光大道》、《中國好歌曲》選秀節目的歌手卜星慧，近年持續在音樂表演界打拚，她與製作人男友莊景安交往、同居多年，不料去年底莊景安因心肌梗塞猝逝，天人永隔。但《鏡週刊》爆料，莊景安驟逝當天，莊景安姊姊就要求卜星慧在一天內搬家，甚至要出示發票才能將屋內物品攜出，要求「淨身出戶」。對此，卜星慧也發聲明駁斥，表示相關爆料皆非事實，也沒有與莊家人交惡的情況。太報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
有貓條好辦事！浪貓接受委託「親自尋貓」結局竟出現反轉
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 近日網路上瘋傳一段有趣的尋貓故事，一名飼主分享自己向熟識的流浪灰白貓求助尋貓， …火報 ・ 18 小時前 ・ 2則留言
霍諾德徒手登頂台北101 雙腳懸空抹粉畫面震撼全球
美國攀岩傳奇艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）成功挑戰徒手攀登台北101，全程無安全設備保護下完成壯舉。這位40歲的攀岩大師僅花費91分鐘即登頂，然而過程中一段心驚的畫面，讓全球觀眾膽戰心驚、屏息凝視。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
獨家／女模離奇亡「男友只顧錄影」 親友湧IG罵：交代清楚！
獨家／女模離奇亡「男友只顧錄影」 親友湧IG罵：交代清楚！EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3則留言