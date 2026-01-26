曾交往歐弟前妻！陳昊森爆熱戀小2歲中國女星 街頭親密互動全被拍

娛樂中心／綜合報導

29歲男星陳昊森憑藉電影《刻在你心底的名字》一炮而紅，近年則轉往中國發展，在爆紅陸劇《難哄》飾演「蘇浩安」一角。而他的感情世界也始終精彩，過去收服多位「姐姐」的他，近日再被拍到身邊有新歡，對象則是小他2歲的中國女星蘭西雅。

陳昊森約會蘭西雅全被拍。（圖／翻攝自微博）

陳昊森約會蘭西雅全被拍。（圖／翻攝自微博）

陳昊森與蘭西雅去年合作電影《小徑分岔的花園》疑似假戲真做，中國狗仔「蘇小五」今（26）日曝光兩人約會影片，只見陳昊森和蘭西雅等紅燈期間親親我我、當街摟抱，完全不避諱路人目光，隨後兩人一起騎著共享單車前往餐廳用餐，飯後等車期間，陳昊森摟著女方撒嬌，最後勾肩搭背一起回到飯店，全程互動充滿粉紅泡泡。

廣告 廣告

陳昊森（右三）與蘭西雅（右一）去年合作電影《小徑分岔的花園》假戲真做。 （圖／翻攝自微博）

回顧陳昊森感情生活，他2023年坦承曾和歐漢聲（歐弟）前妻鄭雲燦交往過，無奈最後不敵外界壓力以分手收場，後來陳昊森又爆出和大13歲歌手魏如萱（娃娃）同遊日本，女方甚至在陳昊森喝醉時上演溫馨接送情，然而，當時兩人都對外宣稱僅是好朋友。

更多三立新聞網報導

Lulu「浴巾包頭」送客！搞笑造型流出 賓客全驚呆

《難哄》女星「五官全變」遭疑整形！本人當眾卸妝不忍了 素顏真面目曝

才爆車震上演活春宮！女星「台灣飯店非法注射」被抓包 衝突過程流出

300萬台人注意！醫曝「它」最能預防糖尿病：不是飲食

