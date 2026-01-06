曾仁和確定加入味全龍！前富邦悍將鐵捕也被網羅

【記者廖柏璋／台北報導】味全龍今日宣布，先前對外說明的曾仁和、姚冠瑋、賴知頎及陳暐皓4位選手，相關合約程序皆已完成，即日起正式成為味全龍一員。

這4名球員最受矚目的就是曾仁和，31歲的他曾在2017年上過大聯盟，2021年返回台灣加入樂天桃猿，去年因傷只在一軍出賽9場，季外遭到「戰力外」。

不過味全龍看好曾仁和可以投出回春表現，據了解將以月薪40萬簽下他，曾仁和將在味全龍穿55號球衣重新出發。

另外在富邦悍將效力6年，在一軍累積出賽109場的捕手姚冠瑋，去年底被悍將「戰力外」，味全龍也簽下他補強補手戰力。

