曾代表台灣選美！女星昔車禍毀容「砸500萬」重生

女星徐千京的外型亮眼，曾代表台灣參加環球小姐選美比賽，現在活躍於影視圈。最近，她發文分享7、8年前遇車禍，幾乎毀容，所幸在媽媽、李進良醫師的鼓勵、協助下，終於重獲新生。

徐千京回憶，7、8年前經歷一場嚴重車禍，導致眼皮受創、視力影響，連原本姣好的臉蛋都面目全非，讓她難以接受，曾看精神科，父母為此極度擔心。

在這段黑暗的時期，徐媽媽勉勵女兒：「不要覺得毀容就代表失去一切，把它當成你的韜光養晦。多學一點才藝，等整理好自己，你就會十八般武藝樣樣都行。」因此，徐千京考廚師、麵包師證照，也學習鋼管舞、武術，從不敢見人，一步步找回站在鏡頭前的勇氣。

徐千京也要特別感謝李進良醫師，在她最不知所措時給予鼓勵，並安排護理師專車陪諮詢，以及介紹專門救眼睛的醫生給她。徐千京坦言：「那十幾次的治療過程很辛苦，但他給予的善意和支持，是把我拉出深淵的關鍵力量。」

多年過去，徐千京說儘管現在站在鏡頭前，還是會在意不對稱而緊張，但已能接受這就是自己經歷的一部分，「走過黑暗，讓我更懂得珍惜現在能被看見的每一刻。」

根據《鏡週刊》報導，徐千京車禍後接受10幾次手術，5年才完全修復，醫療費高達500萬。談及這段經歷，她至今仍會焦慮到心悸、手抖。

