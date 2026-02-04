曾令人聞風喪膽 利比亞強人格達費之子53歲遇刺身亡

利比亞強人格達費之子塞夫，攝於2011年。路透社資料照片



利比亞強人格達費（Muammar Gaddafi）之子塞夫，曾被公認將成為父親的接班人，但塞夫的幕僚週二（2/3）證實，他已遇刺身亡，得年53歲。目前仍不清楚這樁謀殺案的幕後主謀。

路透社、法新社報導，塞夫（Saif al-Islam Gaddafi）的律師薩伊迪（Khaled el-Zaydi）已證實他遇害的消息；利比亞通訊社（Libyan News Agency）報導，塞夫的政治團隊主管亦證實此事。

薩伊迪向法新社表示，塞夫是在利比亞大城津坦（Zintan）的家中，遭「四人突擊隊」闖入暗殺。但塞夫的妹妹則向利比亞電視台（ Libyan TV）表示，塞夫是在利比亞與阿爾及利亞邊境身亡。

生於1972年的塞夫，自2000年後在利比亞與西方關係緩和過程中發揮了關鍵作用影響力僅次於父親格達費。格達費自1969年起鐵腕統治利比亞，2011年在人民起義時被推翻，並且在內戰中遭槍擊身亡。

塞夫也曾被公認是利比亞最令人聞風喪膽的人物之一。在2011年的內戰後，他被控主導血腥鎮壓和平示威，遭民兵組織囚禁在津坦市監獄近6年，2015年曾在缺席審判下被判死刑。國際刑事法庭（ International Criminal Court）也曾有意審判他。

在格達費執政時，塞夫雖無正式官銜，但主導利比亞對外的高階談判，達成的協議包括讓格達費同意放棄核武計畫，也促使國際解除對利比亞的制裁。曾有人視塞夫為改革派，也接受他成為利比亞變革時期的代表人物。

塞夫生前向來否認曾有意接掌父親的權力，宣稱權力「不可繼承」。不過他曾在2021年宣布要競選總統，但這項選舉已遭無限期延後。

