曾以《癡情玫瑰花》爆紅⋯男星楊琳近況曝光 戶頭僅剩四位數

自男團UNDER LOVER出道的楊琳，曾以《癡情玫瑰花》爆紅，如今推出首張個人專輯《FashEmo》，他先前因為另一位團員胡睿兒頻頻爆出負面新聞受到牽連，如今蟄伏三年再出發。

楊琳曾因外界的質疑與酸言酸語而陷入低潮，甚至閃過退出歌壇的念頭，「常聽到有人說『歌紅人不紅』或是『人家根本不認識你』，其實真的有被打擊到。」他更感受到人情冷暖的現實，甚至有朋友直接斷聯，他感歎：「我不會怪他們，也謝謝留在身邊的人。」而就在這段時間，他遇到羅志祥伸出援手，不僅找楊琳共事，還常分享心事。

對此，楊琳表示：「小豬哥常跟我說，要夠『不要臉』才能撐得住，這句話我到現在都記得。」除了視羅志祥為貴人及心靈導師，楊琳更把羅志祥當成榜樣，不僅從音樂製作上吸取養分，還跟著他一起錄製YouTube節目，學習拍攝與剪輯技巧，以及推廣音樂、行銷唱片的能力。

楊琳一度想退出演藝圈。（圖／上多利娛樂提供）

這三年楊琳寫了大量不同風格的歌曲，並透過運動來改善身心狀況及體態，他坦言先前因為有一段時間經濟壓力大，常常一天只吃一餐，讓他在三個月內瘦下八公斤，他笑說：「有一陣子真的比較辛苦，銀行存款只剩四位數字，為了省錢就少吃一點，剛好減肥。」

新歌〈不請自來〉MV邀來王萱演出，多場情緒濃烈的對手戲讓首次挑戰演戲及哭戲的楊琳坦言壓力不小，拍攝當天還遇到寒流來襲，讓他苦笑說：「演戲真的比唱歌還難！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導