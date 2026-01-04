曾以壓倒性票數擊敗馬杜洛！反對派領袖岡薩雷斯發聲：已準備好重建國家

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump） 於昨（3）日宣布，美軍已拘捕委內瑞拉總統尼古拉斯・馬杜洛（Nicolás Maduro） 及其夫人，兩人隨後被押送至美國接受司法審理。隨著委內瑞拉政局陷入動盪，外界目光迅速轉向在2024年總統大選中獲得壓倒性民意支持的反對派領袖艾德蒙多・岡薩雷斯（Edmundo González Urrutia），而岡薩雷斯也隨即透過社群平台發聲：「我們已準備好展開重建國家的重大行動。」

反對派領袖艾德蒙多・岡薩雷斯（Edmundo González Urrutia）。（圖／Ｘ）

回顧2024年總統大選，馬杜洛爭取第三度連任，岡薩雷斯則代表主要反對派「民主統一綱領」參選。根據《衛報》報導，學者、媒體與反對派陣營提出大量證據，顯示岡薩雷斯以壓倒性票數勝出；然而，馬杜洛拒絕交出權力，並發起被稱為「咚咚行動」的鎮壓行動，拘捕反對派與異議人士，期間造成多人死亡，該場選舉也被外界形容為「嚴重的選舉舞弊案例」。

在馬杜洛遭拘捕的消息傳出後，包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在內，多位國際知名人士呼籲岡薩雷斯出面主持過渡局勢。他的社群平台留言區隨即湧入大量支持聲音，不少網友直接稱呼他為「總統」，留言寫道「這是由委內瑞拉人民選出的總統」、「回來吧，佔據你的位置，我們選的是你」，也有人焦急詢問：「總統，你現在的立場是什麼？接下來要怎麼做？」

岡薩雷斯發表聲明向國內民眾喊話：「委內瑞拉人民，此刻正是關鍵時刻，請你們知道，我們已準備好展開重建國家的重大行動。」瞬間引發熱烈回響，有支持者高呼「他們終於要宣誓就職了，這是正確的做法，自由的委內瑞拉萬歲！」、「恭喜總統先生！」但也有聲音質疑：「根據川普的說法，委內瑞拉可能會被美國統治很多年。別盛裝打扮，因為你沒被邀請。至少現在沒必要」、「你樂見國際法遭到踐踏，委內瑞拉淪為美國的殖民地？」岡薩雷斯的下一步動向，持續成為國際關注焦點。

