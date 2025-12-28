曾以《台西風雲》轟動全台！立委丁學忠之父丁耀林辭世 享壽88歲

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

曾以小說、電影《台西風雲》轟動全台的作家、導演丁耀林，27日於睡夢中辭世，享壽88歲。家屬28日在雲林虎尾鎮住家設立靈堂。丁耀林不僅是地方文化的重要人物，也是立委丁學忠的父親，突如其來的離世，讓家人與地方鄉親都深感不捨。

曾以小說、電影《台西風雲》轟動全台的作家、導演丁耀林，27日於睡夢中辭世，享壽88歲。（圖／翻攝自豆瓣）

據《中時》報導，出身雲林台西鄉的丁耀林憑藉過人的語文天分，閉門兩個月完成首部小說《台西風雲》，作品以江湖故事為背景，刻劃人性掙扎與浪子回頭的價值觀，出版後短短數月銷售突破24萬冊，成為當年話題之作。

《台西風雲》後續更被改編成電影，由丁耀林親自編導，首輪上映即打破全國20年票房紀錄，被影壇譽為「來自雲林的黑馬」，至今仍為人津津樂道。除該作外，他一生熱愛寫作，另著有《死囚》、《漫漫長路我走過》、《我要活下去》等書。

丁學忠回憶，父親生前對他要求嚴格，當年參選立委時一度反對，直到他提及延續母親、前縣議員王麗鶴服務鄉里的心願，父親才點頭支持。丁學忠哽咽表示，前一天下午還與父親邊吃冰淇淋、邊聊選民服務進度，父親上樓休息後便再也沒有醒來。

