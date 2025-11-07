曾任台北觀光宣傳大使！黃明志MV慘遭下架 觀傳局：已無合作

馬來西亞歌手黃明志因捲入網紅謝侑芯命案，導致其演藝事業受到嚴重影響。曾於2021年擔任台北觀光宣傳大使的他，現在相關影片及新聞連結均已被下架。案件最新進展顯示，有傳聞指有人冒充家屬試圖領取遺體，被點名的謝侑芯好友謝薇安已親自回應澄清。同時，馬來西亞官方對於案件在發生兩週後才以謀殺角度調查的質疑也作出了回應，強調需依循適當程序。

黃志明2021年擔任觀光宣傳大使。（圖／翻攝自黃明志臉書）

黃明志曾在2021年拍攝《你不認識我》MV並擔任台北觀光宣傳大使，他在影片中表示非常開心再度受邀擔任台北年度觀光大使，並向獨自來台北旅遊的朋友們傳達溫暖訊息。然而，隨著黃明志捲入命案，這首推出的專屬台北宣傳曲以及他四度擔任宣傳大使的相關影片都已被下架。不僅如此，台北市觀傳局的所有相關新聞也全數消失，點擊連結只會顯示「內容錯誤」。當時的新聞標題中還有「秘約妙齡女孩」的字眼，如今看來格外諷刺。

廣告 廣告

謝薇安澄清沒有馬媒提及冒領謝宥芯遺體的事情。（圖／謝薇安IG）

在謝侑芯命案的最新發展中，馬來西亞媒體報導有人冒充家屬試圖領取遺體，而被點名的正是謝侑芯的好友謝薇安。對此，謝薇安立即在社群媒體發文反擊，表示自己只是去與朋友告別，當天警察和醫護人員都很友善，不明白為何會有這樣的傳言，因此親自出面澄清。

網友對案件還有另一質疑，就是官方為何在案發後兩週才以謀殺角度展開調查。對此，馬來西亞內政部長拿督斯里賽夫丁解釋，執法單位會根據七項調查的倫理原則制定策略，最重要的是尋求真相並根據最合理的法律條款來維護正義。他強調案件分類需謹慎以對且符合程序，制定調查策略需要時間，這也導致了時間上的延遲，但最終目標仍是追求真相，為受害者伸張正義。

更多 TVBS 報導

懷疑黃明志邀約是圈套！網紅Miga驚曝「幫訂飯店」對話 慶幸靠直覺逃命

遭延扣6天！黃明志弟弟怒揭「遭抹黑恐嚇」內幕 要網友別刪留言

黃明志恐難翻身！大馬警方以謀殺罪調查 被逮光頭照曝光

黃明志涉命案 馬國媒體瘋狂追蹤 過往30起爭議全被挖

