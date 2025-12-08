曾任李登輝御醫！ 「台灣心臟研究先驅」連文彬逝世

台大內科教授連文彬昨（7日）晚間傳出離世消息，享耆壽99歲，曾任前總統李登輝醫療小組召集人、又曾在退休時捐出4百多萬元的退休金，行醫多年的他受人景仰，如今傳出逝世，台大醫學院長吳明賢在臉書發文悼念昔日恩師：「不僅是醫界的重大損失，更讓所有曾受他教誨、受他照護、受他啟發的人，心中留下難以言喻的感受！」

台灣心臟研究先驅連文彬逝世。（圖／報系資料照）

連文彬的家屬在社交平台發文：「我們的連文彬爺爺，謝謝您，您這輩子辛苦了。身為心臟科權威您這輩子救人無數，現在您一定去了天堂。您一路好走，我們都會想念您。」證實他的離世，消息一出令不少人都相當難過。

廣告 廣告

連文彬出身貧寒，但卻靠著優異的成績考上台大醫學院，成為台大醫院首位完成開心手術的醫師，更在民國58年完成台大醫院第一例永久性心律調節器體內安裝。

連文彬職涯中不僅培養許多優秀的人才，自己也曾任李前總統醫療小組召集人長達11年，隨著國家領導者四處出訪，憶起當時的點滴，他曾說：「這是我最榮幸的一個時期。」

連文彬將畢生奉獻給行醫、投入心導管研究，2019年第29屆醫療奉獻獎，他更是榮獲「個人醫療奉獻獎」，值得一提的是，他在退休時還捐出自己4百多萬元的退休金，成立「跨世紀醫療促進基金會」，期盼未來能替台灣培養出一位諾貝爾得獎者。

延伸閱讀

限定優惠！超商咖啡加10元多1杯 特大濃萃美式買12送12

今北台轉濕涼！12/14入冬最強冷空氣南下 恐跌破10度

停水注意！今全台5縣市受影響 時間、範圍一次看