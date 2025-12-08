曾任李登輝御醫「心臟醫學先驅」辭世 連文彬享耆壽97歲

台大內科名譽教授連文彬。（圖／台大醫院官網）

曾是前總統李登輝的御醫、台大內科名譽教授連文彬驚傳辭世，對此家屬在社群發聲證實，連文彬已於12月6日逝世。台大醫院院長吳明賢也發聲悼念，稱連文彬的離去是「醫界的重大損失」，並感念他塑造了台灣心臟醫學的重要基石。

曾任職台大醫院64年台灣心臟醫學權威、台大內科名譽教授連文彬於6日辭世，享耆壽99歲。吳明賢於臉書哀痛地代表醫學院全體師生與醫療同仁，沉痛哀悼敬愛的前輩連文彬教授，「這不僅是醫界的重大損失，更讓所有曾受他教誨、受他照護、受他啟發的人，心中留下難以言喻的感受！」

吳明賢也回憶道連文彬耐心對待每一位患者，「那份慈悲與耐心，是我最早對『醫者』二字的深刻體會。」最讓他難忘的一句話是：「留點時間去喝咖啡，思考清楚後再行動。」而他認為這並非一句輕鬆的玩笑，而是一種深刻的提醒，這句話陪著他走過無數個夜班、無數個艱難的臨床抉擇，也成為他後來教導年輕醫師時最常引用的智慧。

吳明賢表示，連教授的專業、風範與胸懷，塑造了台灣心臟醫學的重要基石。他的學生遍布各地，他的理念深植人心，他的身影更是許多人行醫道路上的指引，「今天，我們失去了一位偉大的醫師、一位卓越的學者、一位溫暖的前輩。但他留給我們的精神、典範與故事，將會長久流傳，成為醫學院與醫界共同的珍貴資產。」

連文彬出生於1927年12月29日，自小家境貧困，但他靠著優異的成績，成功考上台大醫學院。台大醫院第一例成功開心手術便是出自連文彬的手，1969年更是完成首例永久性心率調整器體內安裝，奠定了台大醫院、甚至是台灣醫界在心臟領域上的研究基礎。

此外，連文彬曾為前總統李登輝的「御醫」，他直言「這是我最榮幸的一個時期。」從1988年到民國2000年，擔任李登輝的醫療小組召集人時間長達11年之久，在卸除召集人一職時，獲頒勳章證書；並於2019年榮獲「個人醫療奉獻獎」。

連文彬更在屆齡退休時，將400多萬元的退休金全數捐出，成立「跨世紀醫療促進基金會」，資助35至50歲的年輕醫師從事醫學研究。盼能培育出更多心臟科傑出人才。

