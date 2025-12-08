曾任李登輝御醫、捐百萬退休金 台大心臟權威連文彬逝世享耆壽99歲

連文彬醫師為2019年醫療奉獻獎得主，時任副總統陳建仁出席頒獎典禮。（總統府提供）

台大內科名譽教授、醫療奉獻獎得主連文彬，驚傳於6日晚間辭世，享耆壽99歲（虛歲），家屬已在社群證實，醫界同仁及門生紛紛表達沉痛哀悼。連文彬教授不僅是台灣心臟研究的先驅，更曾擔任前總統李登輝醫療小組召集人長達11年，其仁醫風範與學術貢獻對台灣醫學界影響深遠。

連文彬出生於1927年，出身清貧但他憑藉優異成績考上台大醫學院，畢生致力於心導管、心臟電氣生理學與風濕性心臟病研究，他在台大醫院完成首例開心手術與首例永久性心律調節器體內安裝，被譽為台灣心臟醫學的重要基石。2019年，他榮獲第29屆醫療奉獻獎，即使高齡92歲時仍堅持在醫學中心看診，不僅是後輩景仰的「醫者典範」，更曾被親友譽為眼光精準的「囝仔仙」。

連文彬與前總統李登輝有著深厚的情誼，自民國77年至89年間擔任醫療小組召集人，長期守護李前總統的健康，在卸除職務時，李登輝特別獲頒勳章證書以示感謝。連文彬曾感性表示，能夠照顧李前總統，是他醫師生涯中最榮幸的一個時期。

連文彬對醫療的熱愛不因退休而止，他退休時將400多萬元的退休金全數捐出，成立「跨世紀醫療促進基金會」，只為替台灣培育下一代醫學人才。台大醫學院院長吳明賢在臉書撰文悼念恩師，回憶連教授在門診人滿為患時仍展現的慈悲與耐心，是他對「醫者」二字最早的深刻體會。吳明賢更提到恩師常掛在嘴邊的智慧名言：「留點時間去喝咖啡，思考清楚後再行動。」提醒醫師決策需沉澱與反思，這段話至今仍指引著無數後輩的行醫之路。





