曾任李登輝御醫12年 心臟權威連文彬辭世

台灣心臟醫學權威、台大內科名譽教授連文彬（圖右）辭世。（圖：臺大醫院網站）

台灣心臟醫學權威、台大內科名譽教授連文彬前晚（6日）辭世，享耆壽99歲。連文彬任職台大醫院65年，曾擔任前總統李登輝醫療小組召集人長達12年，扛起照顧元首健康責任的「御醫」身分為國人熟悉。

連文彬是國內知名心臟醫學權威，台大醫院第一例成功開心手術便是出自他手，民國58年更是完成首例永久性心率調整器安裝，被譽為台灣心臟研究領域先驅。他自民國44年（28歲），開始在臺大醫院內科服務至民國87年屆齡退休行醫43年，退休後兼任主治醫師繼續行醫共65年。2019年榮獲醫療奉獻獎殊榮，當時已高齡92歲的他，依舊堅守崗位為病患看診，可算是當時全國醫學中心，年紀最長的看診醫師。他退休時將400多萬元的退休金全數捐出，成立「跨世紀醫療促進基金會」，希望能替台灣培養出諾貝爾得獎者。

連文彬曾形容，擔任李登輝的醫生「是最榮幸的一個時期。」年輕時和李前總統全球跑透透，曾造訪過中南美洲、非洲等許多國家，許多同學羨慕他可以「世界到處跑」，但實際上責任重大。總統健康狀況屬於機密，不能隨便對外發言，另外，李登輝血型特殊，每次出國參訪，醫療團隊都需做好萬全準備，除了隨身必備藥品，還必須攜帶1000cc血液，以備不時之需，光是保溫、運送，就耗盡心思。