曾任溫家寶秘書 前中國水利部副部長田學斌被查

（中央社台北5日電）中共中紀委、中國國家監委官網今天宣布，前中國水利部副部長、中共黨組成員田學斌因涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。港媒報導，田學斌曾任前中國國務院總理溫家寶的秘書，也是中共2026年查辦的貪腐「首虎」。

綜合星島網及香港01報導，公開簡歷顯示，田學斌生於1963年12月，甘肅省人，1983年7月開始工作，1984年4月加入中共，擁有管理學博士學歷。1992至2008年間曾任中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳秘書，國務院研究室副主任等職務。

廣告 廣告

2015年8月，田學斌升任中國水利部副部長，並擔任該部黨組成員；2024年1月到齡卸任並退休。

報導指出，田學斌曾擔任溫家寶擔任國務院總理時的秘書。前河北省阜城縣政協主席多方如曾在「回憶溫總理視察阜城」一文中提到，田學斌曾以總理秘書身分陪同溫家寶前往阜城考察。

據報導，溫家寶曾在2004年的全國人大會議上，向甘肅省代表團的會寧縣代表說：「你們會寧是狀元縣，我的秘書也是會寧人」。

由於田學斌是中紀委、國家監委官網今年通報的首名被查官員，報導提到，田學斌成為2026年被中紀委通報審查的「首虎」。（編輯：邱國強/陳妍君）1150105