曾任總統府無給職顧問 混元禪師安詳圓寂

（中央社記者吳哲豪南投13日電）曾被聘為總統府無給職顧問的混元禪師今天安詳圓寂，享壽82歲；混元禪師本名張益瑞，民國33年在南投縣中寮鄉出生，創立唯心聖教學院與易經大學，在全國各地擁有多處道場。

唯心電視台在臉書（Facebook）粉絲專頁發文指出，禪機山唯心聖教創教宗主混元禪師，今日世緣圓滿，安詳圓寂。

根據唯心聖教學院網站資料，混元禪師本名張益瑞，民國33年在南投縣中寮鄉出生，世代務農，自幼對神佛妙理懷有相當的興趣與熱忱，常常以身試法印證聖人之道。

混元禪師52年從光華高工測量科畢業，後來創立全台第一家測量公司－中興測量有限公司，專辦政府都市計畫、道路開發等工程，後來更參與高速公路開發計畫的部分測量工程，在測量界頗負盛名。

唯心聖教學院網站表示，混元禪師71年重病，蒙台南新營中山大禪寺台灣祖師及觀世音菩薩慈悲救度，步入修行之道，在菩薩座前發下世界和平大願，放棄俗家事業入道修行身體得以痊癒。

在陳水扁擔任總統期間，混元禪師獲聘為總統府無給職顧問，政黨輪替後卸下顧問一職，投入推展易經的教育事業，設立唯心聖教學院及唯心聖教易經大學，也在101年榮獲諾貝爾和平獎提名入圍，113年斥資新台幣12億8000萬元，興建外觀和總統府相似的唯心大禮堂。（編輯：林恕暉）1150113