「曾任蔣經國御醫」88歲劉榮宏辭世 曾完成國內首例人工水晶體

振興醫院前院長劉榮宏於上月27日與世長辭，享壽88歲。劉榮宏為國內眼科領域泰斗，已故總統蔣經國當年罹患糖尿病視網膜病變時，曾是他的患者。振興醫院今對外發布劉榮宏逝世的消息。

劉榮宏於民國27年出生於台灣嘉義，一生對眼科領域的發展貢獻卓越。他在1970年代兩度赴美，於哈佛和約翰霍普金斯等醫療研究機構進修，並將學習到的視網膜治療技術帶回台灣，使國內醫療得以提升至先進國家水準。

劉榮宏生前長期致力於研發和改進多項視網膜治療技術，早年更推動糖尿病視網膜病變及早產兒視網膜病變先進治療，嘉惠無數病患。他成功將人工水晶體引進台灣，完成國內第一例人工水晶體植入手術治療白內障創舉，改進並推廣白內障超音波乳化手術。

亞洲第一部醫用氬氣雷射也是由劉榮宏引進。他在1998年榮獲美國眼科學術院(American Academy of Ophthalmology)榮譽獎牌(Honor Award)最高榮譽，並曾獲得李登輝總統表揚。

振興醫院表示，劉前院長也關心且致力提升落後國家的醫療，於院長任內和財團法人國際合作發展基金會進行國際醫療合作，並兩度親自領軍振興醫院醫療團隊前往薩爾瓦多義診。

劉榮宏同時也是台灣首位登上奧比斯(ORBIS)眼科飛行醫院進行手術服務的眼科醫師，遠赴印度、緬甸與菲律賓執行手術及對當地醫師進行教學課程。

