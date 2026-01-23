曾任銀行副總裁！ 他轉職不順改跑外送嘆：被當隱形人





一名男子曾任萬事達卡副總裁及IBM高級主管，後來卻因經濟壓力改當Uber Eats外送員，常面臨盡心付出卻常被忽視的現實，讓他深刻體驗到零工經濟下的真實處境。

據外媒《Business Insider》報導，美國一名男子曼德爾（Jay Mandel）現年48歲，過往的工作履歷相當出色，曾在曾在萬事達卡（Mastercard）任職長達8年，巔峰時期一路晉升至副總裁，負責全球社群媒體業務，也曾在科技巨頭IBM擔任要職。

廣告 廣告

然而，風光的職業生涯並未長期持續。近期，他轉為擔任行銷顧問並兼職大學教授，但收入卻不如以往，難以支撐日常的生活開銷，也不足以籌措創業資金。向心理治療師諮詢時，治療師建議他「多看看別人是如何生活」，開啟了他另外的思路。經過幾個月的心理建設後，2025年他克服了內心的掙扎，開始兼差擔任Uber Eats外送員。

▼為了增加收入，曾擔任知名企業高級主管的曼德爾，開始擔任任Uber Eats外送員。（示意圖，非新聞當事人／取自Pexels）

開始外送後，他坦言遭遇到的情況和以往完全不同，例如某次接單後需要幫顧客買蛋糕，卻發現店家缺貨，因此花費了20分鐘往返溝通、協調替代方案。但當他終於買到蛋糕並將蛋糕送達時，顧客僅一臉茫然的收下，不僅沒有給予額外小費，甚至連一句「謝謝」也沒說。這次的經驗讓他十分感慨：「在過去的職場中，額外的努力通常會獲得認可；但在外送工作中，這些付出往往被視為理所當然」，並無奈以「隱形人」來形容自己的付出常被忽略的狀況。

▼曼德爾某次花時間和精力幫顧客買到了缺貨的商品，對方卻無視他的額外付出，甚至連句謝謝也沒說，讓他感慨外送員對於顧客來說就像「隱形人」。（示意圖／取自pixabay）

他坦言，自己之前從未想過有一天需要兼職當外送員改善經濟情況。他也透露，有這樣的情況的不只是自己，身邊許多白領朋友其實也面臨著相同的處境，顯示出當前經濟環境下，中高階人才流向零工經濟已非個案。儘管面臨身分落差的衝擊與經濟壓力，曼德爾仍表示，擔任外送員之後，自己有更多機會探索以往未曾造訪的餐廳和街道，也會盡力為每位顧客傳遞溫暖。同時，他觀察到，現行的失業統計數據往往忽略了像他這樣為了生計而投入零工市場的群體。並意識到外送平台收取了高額費用，卻還要讓顧客承擔付小費責任是不合理的結構。

（封面示意圖／取自Pexels）

更多東森財經新聞報導



38歲被裁員！他嘆未來好茫然 過來人點關鍵：4個月找到90萬工作

中年失業改跑計程車！ 他嘆「沒賺還得吃老本」 同業揭關鍵：月薪10萬

姊夫中年失業想賣拉麵 網狂勸阻：在開玩笑嗎