曾任鍾東錦「傷害致死」辯護律師 陳水扁曬照揭2人交情：民進黨2022一度找上他

​苗栗縣長鍾東錦在2022年參選苗栗縣長時，被爆料曾涉及殺人未遂、傷害致死等前科，他談及過往不諱言說「曾拿西瓜刀劃破對方肚皮」，強調當時是年少氣盛，自己也被判刑坐牢。對此，前總統陳水扁今（14）日在臉書PO出與鍾東錦的合照表示，自己當年曾為鍾東錦涉及的傷害致死案件辯護，2人見面還談到民進黨2022年曾一度要與鍾東錦談合作的可能性。

陳水扁今在臉書發文表示，近日苗栗縣長鍾東錦專程到台南耘非凡來拜訪自己，還特別感謝他在出任立委前還可以執行律師業務時，曾為鍾東錦當時涉及的傷害致死案件辯護。

陳水扁回顧，約在40年前，當時鍾東錦年輕氣盛，由於跟好友在台北市錦州街一起吃宵夜，分坐兩桌，隔鄰不認識的已醉酒年輕人過來摸其中一位小姐，引起公憤，繼而打群架，導致該醉男頭部不慎碰到桌子意外死亡。

陳水扁說，因為鍾東錦曾是他當律師的當事人，後來他參選時，鍾東錦多少也有幫忙，「若《有夢上水》的節目沒停掉，鍾縣長改悔向上的故事也蠻勵志的」。

陳水扁指出，鍾東錦還透露2022年的縣長選舉，民進黨中央黨部秘書長林錫耀曾找他談合作的可能性，他說如果民進黨的候選人可以當選，他繼續當議長也不錯，選後他再退出國民黨，就沒有2026他代表國民黨的藍綠對決。

