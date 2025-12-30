曾任18年監委！林孟貴驚傳辭世 享壽83歲

前監委林孟貴。（圖／翻攝自監察院網站）





前監察委員林孟貴因心臟衰竭於12月24日在高雄安詳辭世，享壽83歲。家屬表示，將於明（2026）年1月14日上午8時於龍巖高雄會館景行廳舉行家祭，隨後於上午9時舉辦公祭，前副總統吳敦義等政界人士已致贈花籃，表達追思與哀悼。

36歲即任監察委員 任內態度獲廣泛肯定

林孟貴出生於1943年，畢業於美國舊金山大學公共行政學碩士，36歲時即出任監察委員，並連任長達18年。她在任內以專業能力與態度獲得政界肯定，對監察制度發展貢獻良多。

熱衷人文藝術 曾任帆船協會理事長並辦畫展

除了政治生涯，林孟貴亦熱衷人文藝術，曾擔任「中華民國帆船協會」理事長，並積極參與各類文化活動。她多次在高雄市立文化中心及台北國父紀念館舉辦個人畫展，也曾應邀參展華岡畫派台北及法國美展。

作品入藏美術館 致力文化保存與藝術推廣

林孟貴的畫作風格多元，其中作品《初試啼聲》曾榮獲全國第一屆中央機關公務人員美展第三名。她致力於推廣藝術教育與文化保存，在1998年十，她曾將部分作品贈予高雄市立美術館典藏，希望啟發更多藝術創作者將作品留存於公共機構，造福後人。

