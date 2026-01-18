曾任IBM高管卻淪隱形人？他為放下自尊跑Uber Eats 悲吐中年失業真相

國際中心／綜合報導

萬事達卡前副總裁跑外送，遇奧客沒小費嘆：努力未必有回報是常態（示意圖、非當事者／pixabay）

美國一名男子曼德爾（Jay Mandel）擁有亮眼履歷，曾任萬事達卡副總裁及IBM高管，近期卻因生計壓力與創業資金需求，轉職擔任Uber Eats外送員。起初雖是心理治療師建議其「體驗他人生活」，但他坦言經濟困窘超乎想像，在外送過程中深感被社會忽視，也讓他重新審視零工經濟下的真實處境與中年職場危機。

根據《Business Insider》報導，現年48歲的曼德爾在數位行銷領域擁有豐富資歷，其職業生涯的巔峰時期曾在萬事達卡（Mastercard）任職長達8年，一路晉升至副總裁，負責全球社群媒體業務，也曾於科技巨頭IBM擔任要職。然而，近期他雖轉任行銷顧問並兼職大學教授，收入卻不足以支撐生活開銷及籌措創業資金。在心理治療師建議他「多看看別人是如何生活」的鼓勵下，經過數月的掙扎與心理建設，他終於在去年10月跨出舒適圈，成為一名Uber Eats外送員。

廣告 廣告

曼德爾坦言，這段外送經歷讓他感受到前所未有的「隱形人」待遇。他回憶某次接單經驗，為了幫顧客購買蛋糕，發現店家缺貨後，他花費20分鐘往返溝通協調替代方案。然而，當他將蛋糕送達時，顧客僅一臉茫然的收下，不僅沒有一句謝謝，也未給予額外小費。這讓他感嘆：「在過去的職場中，額外的努力通常會獲得認可；但在外送工作中，這些付出往往被視為理所當然。」他也意識到，外送平台收取高額費用，卻讓顧客承擔小費責任的不合理結構。

儘管面臨身分落差與經濟壓力，曼德爾仍試圖從中尋找正面意義。他表示，這份工作讓他有機會探索城市中未曾造訪的餐廳與角落，他也盡力對每位顧客保持微笑，傳遞溫暖。他更深刻觀察到，現行的失業統計數據往往忽略了像他這樣為了生計而投入零工市場的群體。曼德爾感慨的說，從未想過自身經濟狀況會陷入如此困窘的境地，但他發現身邊許多白領朋友其實也面臨著相同的處境，顯示出當前經濟環境下，中高階人才流向零工經濟已非個案。

更多三立新聞網報導

趴引擎蓋阻女友酒駕慘死！一審判15年承諾不上訴 這原因反悔家屬氣炸

深夜驚魂！大安區債務談判變調 男遭斧頭砍傷送醫警火速逮1嫌追共犯

解放軍秀「弓箭」無聲斬首？專家笑看中國恫嚇：暴露戰力落後恐自取滅亡

遭美軍活捉內幕曝！馬杜洛夫婦淪階下囚…關鍵內鬼竟是從小一起長大的他

