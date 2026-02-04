曾估剩3個月命！陳文茜抗癌現況曝光 「坐輪椅當飛鳥」嘆：別辜負當下

67歲的資深主持人陳文茜歷經多年抗癌煎熬，她罹患黑色素癌第4期後病情一度惡化，醫師曾悲觀推估「僅剩3個月壽命」。不過她並未放棄治療，積極配合免疫療法，持續與病魔對抗。

陳文茜分享自己於台大癌醫拍攝的照片，畫面中她坐著輪椅在醫院走廊中央，頭戴白色帽飾、張開雙手並閉眼微微仰頭，宛如飛翔般的姿勢。(圖/文茜的世界周報臉書)

她3日在社群平台分享自己於台大癌醫拍攝的照片，畫面中她坐著輪椅在醫院走廊中央，頭戴白色帽飾、張開雙手並閉眼微微仰頭，宛如飛翔般的姿勢，她形容自己「坐輪椅當飛鳥」，並感嘆「歲月易逝，一絲不剩。別辜負任何一個當下」，吸引大批網友湧入留言打氣，14小時就有2萬人按讚。

陳文茜在臉書貼文中轉述斯圖特佛蘭克的話語，「當你走後，所有宣讀的悼詞不過就是短短的二十分鐘。一生中曾被你認為巨大的挫折或者偉大的成就，回頭看只是微不足道的小事，甚至根本進不了這二十分鐘」。這番話語引發網友共鳴，紛紛留言「一定要保重，一定要加油」、「加油～喜歡妳的努力跟勇氣」。

陳文茜的抗癌歷程相當艱辛，她於2019年罹患肺腺癌，在抗癌康復後，又在2024年底確診黑色素癌第4期。(圖/文茜的世界周報臉書)

陳文茜的抗癌歷程相當艱辛，她於2019年罹患肺腺癌，在抗癌康復後，又在2024年底確診黑色素癌第4期。2025年3月時，她一度在社群坦言免疫治療疑似失效，腫瘤擴散至淋巴，當時醫師直言黑色素瘤比胰臟癌更兇險，「多數病人僅能撐過30天」。

所幸在持續治療與自我調養下，陳文茜終於走出低谷，再度抗癌有成。她不斷以自身經歷鼓勵其他病友，展現出堅強的生命韌性與積極面對疾病的勇氣。

