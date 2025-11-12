曾佔銷售額25％仍被裁！食品龍頭百事丟裁員震撼彈 關閉2工廠：500人瞬間失業
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導
全球食品龍頭百事公司近日宣布，將在2026年5月9日，關閉旗下子公司菲多利（Frito-Lay）位於佛州奧蘭多（Orlando, Florida）的2間工廠，預計將有500名員工一夕之間失業。
根據《Progressive Grocer》報導，百事公司本月4日宣布，將在明年5月9日關閉子公司「菲多利」在佛州奧蘭多的2家工廠，預估有500名員工被解僱。
對此，百事公司表示這是一個艱難的決定，「因為我們深知這個工廠及其員工對奧蘭多社區的重要性，此舉是出於業務需要，我們承諾會妥善對待每一位受影響的員工，將提供他們所需的所有援助」。
總部位於美國威斯特徹斯特郡（Westchester County）的百事公司，是在1965年由百事可樂」與「菲多利」合併成立。旗下品牌繁多，如樂事洋芋片、多力多滋、百事可樂、七喜等；其中樂事洋芋片便是由子公司菲多利銷售；據2018年數據，菲多利北美公司的銷售額，至少佔百事公司年銷售額的25％。
由於近期消費者消費型態結構轉變，為提高生產效率並削減不必要的成本，百事公司推動整合業務，在過去2年間陸續關閉多家工廠，預估數百名工人失業。百事公司CEO拉瓜爾塔（Ramon Laguarta）表示，「首要任務是加速成長、積極優化成本結構，為了實現這一目標，正在推出一系列創新產品，以加速產品組合轉型，向消費者提供物有所值的產品，並合理調整整體成本結構以支持我們的各項業務活動」。
更多FTNN新聞網報導
美國政府關門僵局進入第3週！副總統范斯警告：拖越久就會裁越多人
80年來第一人！敘利亞總統夏拉進白宮會川普 通緝要犯成為座上嘉賓
川普喊話要大撒幣！每人爽領「關稅紅利」6.2萬 富人遭排除
其他人也在看
百事公司關閉2工廠 大裁員500人
百事公司關閉2工廠 大裁員500人EBC東森新聞 ・ 16 小時前
國保保費2026年調漲 每人每月多繳43~84元
國民年金保險費將於明年元旦起調升，預估全國約有270萬人受影響(圖/xframe)卡優新聞網 ・ 4 小時前
認列重大損失 台泥前三季每股虧1.28元
台泥12日公布今年第三季財報，累計前三季稅後純損高達92億元，每股純損1.28元。台泥指出，前三季盈轉虧的主因是子公司三元能源科技公司位於高雄的電池廠於7月發生火災事故，造成資產及存貨損毀，並因此認列重大損失所致。工商時報 ・ 4 小時前
盤前／興櫃股王轉上市 鴻勁建議競拍價曝
「興櫃股王」鴻勁（7769）即將上市，成為台股上市「新鮮人」最受矚目標的，該股即將於11月27日以每股1,495元正式掛牌上市。由於興櫃行情一路飆漲至2315元，意味著中籤者可望賺進82萬元，報酬率高達54.85%。法人對其出具投資建議，指出鴻勁對外競價拍賣 13,198 張，最低投標價格 1,196元，最高投（得）標數量1,649張，暫定承銷價1,495元，競拍時間為，11/12~11/14，建議參與競拍價格區間為 2,000~2,200元。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
瞄準頂大？政大將有「資訊工程系」 科技業人士笑：早該改名了
近年科技業高薪為人嚮往，傳統的台灣大學、清華大學、交通陽明大學、成功大學等資訊工程學系吸納不少頂尖人才。政大「資料科學系」近日公告將更名為「資訊工程系」，貼文曝光後引發熱議。中時新聞網 ・ 9 小時前
Sony 新推 27 吋 PlayStation 顯示器：QHD 解析度、240Hz 可變更新率、PS5 手把充電掛鉤
在早些時候的 State of Play Japan 活動中，Sony 帶來了一款 PlayStation 原廠顯示器，它採用了 27 吋 QHD 面板，更新率最高可達 240Hz 並且自帶一個可隱藏式的 PS5 手把充電掛鉤。Yahoo Tech ・ 19 小時前
SoftBank 出清 NVIDIA 股份籌 58 億美元，全力支持對 OpenAI 的 225 億美元巨額投資
日本巨頭 SoftBank 不久前宣布，其已經出清持有的 NVIDIA 股份變現 58.3 億美元。配合同時出售的部分 T-Mobile 股份，兩筆交易合計籌集到超過 150 億美元現金，SoftBank 未來會將其投入對 OpenAI 高達 225 億美元的巨額投資計畫。Yahoo Tech ・ 17 小時前
鳳凰颱風登陸秒變雞！曾鴻陽警告：秋颱「共伴效應」才是真正的殺手
今年第26號颱風「鳳凰」於今（12）日傍晚19時40分登陸屏東恆春，不過結構鬆散、登陸後迅速減弱。中央氣象署在20時30分正式解除颱風警報，並宣布鳳凰已減弱為熱帶性低氣壓。然而，氣象學者提醒，切勿因此掉以輕心：秋季颱風雖勢弱，但其與東北季風結合的「共伴效應」，往往才是造成災害的最大隱憂。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
「太子集團案」豪宅管家凃又文交保檢抗告 高院裁定駁回確定
美國聯邦檢察官上個月起訴柬埔寨「太子集團控股」跨國詐騙組織首腦陳志，並公告制裁146個單位及人員，其中包括9家在台登記公司。北檢4日指揮警調搜索拘提23名被告，訊問後北院裁定羈押4名被告羈押，唯獨「和台視新聞網 ・ 9 小時前
2週訂154件貨 超商店員侵占包裹＋營業額 近300萬
「前科犯竟成超商店員，盜走近300萬元黃金！」一名35歲許姓男子利用超商貨到付款漏洞，訂購大量黃金飾品卻私吞變賣。監視器畫面顯示，他清晨時分未穿制服、持美工刀拆開154件包裹，致使加盟主曾先生損失慘重。曾先生感嘆萬萬沒想到，有一天報警要抓的竟是自己員工，將近300萬元的損失也讓他難以承受！警方表示，許男已到案坦承侵占行為，依業務侵占罪嫌將其函送，但總公司向加盟主表示督導不周，這筆損失恐怕還要先自己承擔。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
2車泡水拋錨…又遭救災「AAV7兩棲突擊車」履帶重輾！車主無奈吐這4字
受「鳳凰」影響，宜蘭縣多處積淹水災情嚴重，昨晚（11日）國軍出動前往救災；未料，重達近23噸的「AAV7兩棲突擊車」挺進災區時，不慎輾毀2輛泡水拋錨的轎車；被毀的車輛身上，可見戰車履帶輾壓凹痕，車主得知愛車被毀哭笑不得，依舊感謝國軍救災，只說了一句「平安就好」，維修或賠償待災後再議。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 10 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 20 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
不斷更新／鳳凰來襲！金門縣正常上班、上課 13日颱風假一次看
鳳凰颱風已於今（12）日晚間19時40分登陸恆春半島，目前已減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象署預測，明日受到熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生，其中基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨發生的機率。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 23 小時前