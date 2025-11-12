曾佔銷售額25％仍被裁！食品龍頭百事丟裁員震撼彈 關閉2工廠：500人瞬間失業

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

全球食品龍頭百事公司近日宣布，將在2026年5月9日，關閉旗下子公司菲多利（Frito-Lay）位於佛州奧蘭多（Orlando, Florida）的2間工廠，預計將有500名員工一夕之間失業。

根據《Progressive Grocer》報導，百事公司本月4日宣布，將在明年5月9日關閉子公司「菲多利」在佛州奧蘭多的2家工廠，預估有500名員工被解僱。

對此，百事公司表示這是一個艱難的決定，「因為我們深知這個工廠及其員工對奧蘭多社區的重要性，此舉是出於業務需要，我們承諾會妥善對待每一位受影響的員工，將提供他們所需的所有援助」。

總部位於美國威斯特徹斯特郡（Westchester County）的百事公司，是在1965年由百事可樂」與「菲多利」合併成立。旗下品牌繁多，如樂事洋芋片、多力多滋、百事可樂、七喜等；其中樂事洋芋片便是由子公司菲多利銷售；據2018年數據，菲多利北美公司的銷售額，至少佔百事公司年銷售額的25％。

由於近期消費者消費型態結構轉變，為提高生產效率並削減不必要的成本，百事公司推動整合業務，在過去2年間陸續關閉多家工廠，預估數百名工人失業。百事公司CEO拉瓜爾塔（Ramon Laguarta）表示，「首要任務是加速成長、積極優化成本結構，為了實現這一目標，正在推出一系列創新產品，以加速產品組合轉型，向消費者提供物有所值的產品，並合理調整整體成本結構以支持我們的各項業務活動」。

