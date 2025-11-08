曾來台參加金鐘！大咖製作人爆性騷 不忍喊冤反擊：只是拍肩膀
記者林汝珊／台北報導
韓國綜藝節目《Running Man》、《第六感》的製作人丁哲珉，過去曾受邀擔任第57屆金鐘獎頒獎嘉賓，不料近日卻遭韓媒爆出性騷指控，對此他也透過法律代理律所發聲明回應。
據韓媒報導，受害者A曾參與丁哲珉執導節目的製作，卻在一次聚餐結束後遭對方出手騷擾。A女表示，當下她已明確拒絕，但該名製作人不僅未收手，還以貶低人格的言語辱罵她。事後，她更被單方面通知退出節目。
對此，丁哲珉透過律師反擊指控，表示「提出受害主張的一方，早在8月20日就因後輩、同事、前輩，甚至外部協力人員都對她的種種行為感到困擾，最終決定將她調離原有團隊。」強調原先不想公開，但因與調職有關的「不實指控」不斷流傳，不得已才出面說明。
律所補充，當時聚餐約有160名工作人員參與，丁哲珉與該人士及多名同事同行，僅有互拍肩膀或短暫搭肩等程度的接觸，而當事人也曾以類似方式觸碰製作人肩膀。律所並表示，相關影片已提交給調查機關作為證據。
更多三立新聞網報導
《96分鐘》破2億！林柏宏、王柏傑「首度公開合體」他噹：該上班了
《紅人榜》15歲生日派對！選手齊聚送祝福 現場氣氛超嗨！
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
直擊／顏正國告別式曝光！「殺青宴」滿場白花惹哭 百位兄弟送行
其他人也在看
淋巴癌少年不放棄 立志考取心理諮商師
抗癌鬥士，從國小一年級持續到現在，大約十年，他叫做藍亞庭，是今年周大觀文教基金會、抗癌圓夢助學金得主。他才出生十個月、發現白血球異常，媽媽細心照料，沒想到還是在六、七歲時確診淋巴癌，從二期惡化到四...大愛電視 ・ 9 小時前
矽品精密虎尾廠投產 展開公益活動耕耘雲林
（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）矽品精密在中部科學園區虎尾園區設廠，11月正式投產，已有500名員工進駐，並開始規劃斗六廠，兩廠預計帶來5000個工作機會。為落實企業社會責任，今天舉辦千人星空電影院。中央社 ・ 7 小時前
北港媽祖盃馬拉松 古佳倫、康立姿稱王封后
（中央社記者黎建忠台北8日電）2025北港媽祖盃全國馬拉松今天在雲林北港登場，逾萬名跑者齊聚北港牛墟，最終男、女馬拉松分別由古佳倫、康立姿奪冠。中央社 ・ 10 小時前
Lulu結婚全紀錄曝光！陳漢典緊張成「文盲」忘戶籍、大頭照被退件 甜到網友瘋喊姨母笑
金鐘搭檔修成正果！主持人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）上月在金鐘獎頒獎典禮隔天（10月20日）閃電前往戶政事務所登記結婚，正式升格為夫妻；今（7日）Lulu在YouTube頻道公開「結婚登記過程」影片，短短數小時吸引超過20萬人次觀看，網友紛紛留言：「從頭姨母笑到尾！」「這對真的太可愛了！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
李遠訪視宜蘭百大基地 看見世代對土地熱愛
（中央社記者趙靜瑜宜蘭8日電）宜蘭利澤國際偶戲藝術村、白米木屐村等5處場域為文化部「百大基地」，文化部長李遠今天訪視時表示，這群中壯世代返鄉工作，認同土地，而且都堅持了10年以上，讓他很感動。中央社 ・ 8 小時前
出席白色恐怖追思會名單卻現「共諜吳石」 鄭麗文：非主悼對象
台北市 / 綜合報導 國民黨主席鄭麗文，今（8）日出席「白色恐怖秋祭慰靈大會」，但悼念名單中，卻出現國共內戰時期潛伏在台灣的高階共諜「吳石」，民進黨方面痛批，鄭麗文根本是敵我不分，就連台北市長蔣萬安也回應表示，應該紀念為了捍衛中華民國犧牲奉獻的前輩；不過，鄭麗文今 天仍然 沒有取消行程，而她也強調，這場活動並非以吳石為主軸，她所要悼念的，是當時因為政治思想而坐黑牢的政治犯。司儀說：「向人民忠魂烈士靈前，獻花。」身穿黑色西裝低頭默哀，國民黨主席鄭麗文8日出席「白色恐怖秋祭慰靈大會」，但共諜吳石的遺像卻出現在名單中，國民黨主席鄭麗文說：「政治受難者，所辦的秋祭活動已經超過30年了，從來沒有以吳石先生作為一個祭悼的對象，甚至於是主角，還有他們邀請的活動的，比如說相關的海報，所有的資訊等等的，都沒有提到吳石。」只是鄭麗文前一天才這麼說，國民黨主席鄭麗文(11.7)說：「出席相關的祭悼活動，就是希望兩岸和解，兩岸和平。」從有歷史意義，再到8日提前在臉書上秀出邀請函跟流程表，澄清活動未曾提及吳石等人，或許是因為吳石的身分。雖然是前國防部中將參謀次長，其中九月中國推出的電視劇，《沉默的榮耀》才以吳石為腳本，因為吳石也在1949年跟隨國民政府來台，持續替中共進行地下工作，但就在1950年共諜身分被發現，只是明明前一天，就知道吳石列在其中，卻仍沒有取消似乎黨內有都有意見。台北市長蔣萬安說：「我認為我們應該紀念那些捍衛中華民國，保衛台灣，為中華民國犧牲奉獻的前輩。」國民黨主席鄭麗文說：「當然蔣市長講的也沒有錯，對於(吳石)真的是有身負這個任務，然後來台灣進行顛覆，或者是情報工作的，這當然是(和政治受難者)完全不一樣的。」僅管鄭麗文再三強調祭悼活動和吳石沒有關係，但吳石的遺像就在現場名單上，輿論也持續延燒。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前
台灣有事恐成日本存亡危機 高市早苗：可能行使集體自衛權
日本首相高市早苗7號在眾議院接受質詢時表示，如果台灣有事，台海遭戰艦封鎖，並伴隨武力攻擊，可能構成日本的「存亡危機事態」，在日本現行的「安全保障法制」下，日本可能行使集體自衛權。不過，高市也強調，一切台視新聞網 ・ 17 小時前
身障者日間照顧聯合成果發表會 持續打造友善支持環境
【互傳媒／記者 張文琦／澎湖 報導】響應12月3日「國際身心障礙者日」，澎湖縣政府委由社團法人澎湖縣照顧服務協互傳媒 ・ 10 小時前
康橋學生車禍獲救 家屬捐50萬致謝彰基……院方加碼轉贈幼兒救護車守護偏鄉兒童
顏同學感謝彰基在他最危急的時刻，迅速進行搶救並提供最完善的醫療資源，讓他能夠平安走到今天，而校方、父母的陪伴與支持，更讓他在復原的過程中充滿力量與勇氣，他說，因為有你們，我才能重新擁抱希望與笑容，相信未來一定會有更多美好的事情發生在我身上。顏同學的父親表...CTWANT ・ 8 小時前
童玩科普化，助兒童圓夢！同濟會竹苗區大型公益嗨翻大小親子
【民眾新聞網方健龍新竹報導】同濟童玩科普親子體驗暨兒童圓夢公益活動，今（8）日下午在新竹遠東巨城一樓廣場盛大登 […]民眾日報 ・ 9 小時前
建國假日花市43週年慶 婚藝派對熱鬧登場
【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】建國假日花市43週年慶今(114)年11月8日(星期六)盛大開幕，由TIG互傳媒 ・ 9 小時前
南珉貞心疼「野獸」林志傑受傷 一個舉動讓她驚呼：真的不愧是傳奇！
P. LEAGUE+臺北富邦勇士今（8）日在和平籃球館舉行主場開幕戰，Fubon Angels的韓籍成員南珉貞受訪時，特別提到球隊老將「野獸」林志傑的退休話題。南珉貞坦言自己對「傑哥」印象深刻，形容林志傑是「真正的傳奇人物」。鏡報 ・ 11 小時前
中國信託系統異常！ATM領嘸錢 民眾怒：還收扣款通知
中國信託7號晚間至8號凌晨系統異常，ATM、行動支付、網銀等服務癱瘓，用戶領不到錢卻被扣款，引發強烈不滿！有民眾在超商結帳時尷尬「對視」店員，還有人痛批「差點沒飯吃」。中信坦言是內部交易量過高所致，目前已恢復正常並將陸續返還錯誤扣款。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《全明星》女星健康亮紅燈 「1週進醫院5次」 認：比預期嚴重
《全明星》女星健康亮紅燈 「1週進醫院5次」 認：比預期嚴重EBC東森娛樂 ・ 11 小時前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 3 天前