曾來台參加金鐘！大咖製作人爆性騷 不忍喊冤反擊：只是拍肩膀

記者林汝珊／台北報導

韓國製作人丁哲珉PD曾受邀出席金鐘獎。（圖／資料照）

韓國綜藝節目《Running Man》、《第六感》的製作人丁哲珉，過去曾受邀擔任第57屆金鐘獎頒獎嘉賓，不料近日卻遭韓媒爆出性騷指控，對此他也透過法律代理律所發聲明回應。

據韓媒報導，受害者A曾參與丁哲珉執導節目的製作，卻在一次聚餐結束後遭對方出手騷擾。A女表示，當下她已明確拒絕，但該名製作人不僅未收手，還以貶低人格的言語辱罵她。事後，她更被單方面通知退出節目。

丁哲珉PD爆性騷，喊冤反擊。（圖／資料照）

對此，丁哲珉透過律師反擊指控，表示「提出受害主張的一方，早在8月20日就因後輩、同事、前輩，甚至外部協力人員都對她的種種行為感到困擾，最終決定將她調離原有團隊。」強調原先不想公開，但因與調職有關的「不實指控」不斷流傳，不得已才出面說明。

律所補充，當時聚餐約有160名工作人員參與，丁哲珉與該人士及多名同事同行，僅有互拍肩膀或短暫搭肩等程度的接觸，而當事人也曾以類似方式觸碰製作人肩膀。律所並表示，相關影片已提交給調查機關作為證據。

