曾來台拍李宗瑞電影！男星突爆入院動刀插喉管 「憔悴病床照」曝光

娛樂中心／綜合報導

有「TVB帥氣奸角」之稱的陳少邦今年元旦突然在社交平台貼出令人擔心的帖文，他發文透露自己要進行手術，幸好已經順利完成，而他也表示復原進度良好。

陳少邦1997年透過「校花校草選舉」踏入演藝圈，1999年加入TVB無綫電視第13期藝員訓練班，與林峯、楊茜堯（前名楊怡）等人同屆。因多次在港劇中詮釋反派被觀眾封為「御用奸人」，也曾來台拍攝改編李宗瑞事件的電影《有罪》。

陳少邦動手術。（圖／翻攝自IG）

後來2016年陳少邦與澳門主播鄭加盈結婚，並於2021年迎來女兒，一家三口生活幸福穩定。如今他躺在病床上，戴著手術帽，神情疲憊，右手背插著靜脈注射的喉管（其實就是吊點滴），讓人不免擔心他的身體狀況。還好復原良好，他也特別感謝家人的陪伴與支持，直言太太鄭加盈和女兒Freya每天到醫院探望為他打氣。

