曾來台拜訪前總統陳水扁！利比亞強人格達費次子疑遇刺身亡，賽義夫享年53歲

曾被視為利比亞前獨裁者格達費（Muammar Gaddafi）「準接班人」的賽義夫（Saif al-Islam Gaddafi），驚傳在家鄉西部城鎮津坦（Zintan）遇襲身亡，享年53歲。賽義夫的法律顧問哈立德（Khaled al-Zaidi）向媒體證實，賽義夫是在家中，遭不明身分人士刺殺而逝世。

相比他是強人格達費兒子，對於台灣讀者而言，對於賽義夫更多的印象，應該是他訪問台灣，拜訪當時總統陳水扁。

暗殺細節成謎

扎伊迪接受《金融時報》採訪時表示，「賽義夫在其位於津坦的寓所，遭到不明攻擊者暗殺身亡。」截至目前為止，尚無任何武裝團體發文對此案負責，具體死因仍撲朔迷離。

賽義夫自2021年，嘗試角逐聯合國推動的利比亞總統大選失敗後，一直保持低調至今。然而當年的大選，也因候選人資格爭議而停擺，導致利比亞迄今為止，仍處於東西分裂的僵局，由互不隸屬的武裝民兵支持兩組政權。

利比亞獨裁者格達費（Muammar Gaddafi）上校（AP）

身為格達費次子的賽義夫，出生於利比亞的黎波里，他是格達費第二任妻子薩菲亞所生，曾在倫敦政治經濟學院（LSE）深造，能說一口流利的英語、德語和法語，深受西方思維方式影響。

早年致力於塑造「現代化改革者」形象，並曾於倫敦舉辦畫展，試圖改善利比亞因恐怖攻擊遭國際孤立的地位。然而，這些形象工程卻在2011年，利比亞爆發反對其父獨裁統治革命時被徹底撕碎。

利比亞前獨裁者格達費（Muammar Gaddafi）次子賽義夫・伊斯蘭（Saif al-Islam），2011年11月19日遭反抗軍俘虜（AP）

當時賽義夫手持機關槍出現在公眾視野，誓言要消滅那些「烏合之眾」。此舉也讓他事後，遭到國際刑事法院（ICC）以反人類罪通緝至今。

