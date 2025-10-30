曾來台追山陀兒...傳奇英國追風人追梅麗莎驚傳失蹤 48小時沒回應

曾來台灣追山陀兒、康芮颱風的英國傳奇追風人摩格曼（Josh Morgerman）到牙買加追5級颶風梅麗莎，驚傳失蹤下落不明，幸虧隔了兩天後本人發文報平安，並表示這可能是他追過有史以來最強的颶風／颱風。（圖為去年摩格曼到台東追康芮畫面／取自摩格曼臉書）

5級颶風梅麗莎肆虐加勒比海群島，對牙買加、海地等國造成嚴重打擊，目前已知至少44人死亡。曾在2013年追過史上最強颱風海燕，並於去言來二度來台灣追山陀兒、康芮颱風的英國傳奇追風人摩格曼（Josh Morgerman）也動身前往牙買加追梅麗莎，卻在28日發文後完全沒消息，嚇得網友們湧入祈禱，幸虧最終確認平安無事。

颶風梅麗莎25日擺脫風切束縛後，開始爆發性增強，到了27日已經成為最高級別的5級颶風，強度更一舉超越上個月的強烈颱風樺加沙，登頂2025年風王，NOAA也派遣「颶風獵人」（The NOAA Hurricane Hunters）冒險駕駛飛機闖入風眼，記錄下眼內壯闊景象。

然而隨著颶風登陸，卻傳出摩格曼失蹤的消息，摩格曼28日發文表示，自己抵達了牙買加觀光景點聖伊麗莎白堂區，準備好要面對梅麗莎，但PO文後就此失去音訊，整整48小時沒有任何消息，讓不少氣象迷們焦急不已，湧入臉書留言，祈禱摩格曼千萬要平安。

幸運的是，摩格曼在今天（30日）中午終於發文，原來他被困在當地。摩格曼直言，梅麗莎的眼牆直擊了他們的所在地，威力簡直不可思議，就連想開窗看風雨都沒辦法，緊急將門鎖住後，便與當地人躲在較為穩固的廚房內，這或許是他人生中見過最可怕的颶風。摩格曼表示，梅麗莎徹底摧毀了布萊克里弗（Black River），連醫院都變成廢墟，這一切實在太可怕。而透過空拍也可以看到，布萊克里弗在梅麗莎來前還是個優美的觀光地區，有著翠綠色的海水與美景，但梅麗莎肆虐後，已經全部變成廢墟，出海口也變成泥水。

