曾來台追山陀兒...傳奇英國追風人追梅麗莎驚傳失蹤 48小時沒回應
5級颶風梅麗莎肆虐加勒比海群島，對牙買加、海地等國造成嚴重打擊，目前已知至少44人死亡。曾在2013年追過史上最強颱風海燕，並於去言來二度來台灣追山陀兒、康芮颱風的英國傳奇追風人摩格曼（Josh Morgerman）也動身前往牙買加追梅麗莎，卻在28日發文後完全沒消息，嚇得網友們湧入祈禱，幸虧最終確認平安無事。
颶風梅麗莎25日擺脫風切束縛後，開始爆發性增強，到了27日已經成為最高級別的5級颶風，強度更一舉超越上個月的強烈颱風樺加沙，登頂2025年風王，NOAA也派遣「颶風獵人」（The NOAA Hurricane Hunters）冒險駕駛飛機闖入風眼，記錄下眼內壯闊景象。
Pray For Jamaica! ???
From paradise to devastation, Black River, Jamaica, before and after Hurricane Melissa.
An entire town reshaped in just hours by Mother Nature. pic.twitter.com/XjaTnWdbqH
— DK????? (@1Nicdar) October 30, 2025
然而隨著颶風登陸，卻傳出摩格曼失蹤的消息，摩格曼28日發文表示，自己抵達了牙買加觀光景點聖伊麗莎白堂區，準備好要面對梅麗莎，但PO文後就此失去音訊，整整48小時沒有任何消息，讓不少氣象迷們焦急不已，湧入臉書留言，祈禱摩格曼千萬要平安。
幸運的是，摩格曼在今天（30日）中午終於發文，原來他被困在當地。摩格曼直言，梅麗莎的眼牆直擊了他們的所在地，威力簡直不可思議，就連想開窗看風雨都沒辦法，緊急將門鎖住後，便與當地人躲在較為穩固的廚房內，這或許是他人生中見過最可怕的颶風。摩格曼表示，梅麗莎徹底摧毀了布萊克里弗（Black River），連醫院都變成廢墟，這一切實在太可怕。而透過空拍也可以看到，布萊克里弗在梅麗莎來前還是個優美的觀光地區，有著翠綠色的海水與美景，但梅麗莎肆虐後，已經全部變成廢墟，出海口也變成泥水。
