曾俊傑促新建南部國際機場 以建築廢土方運用填海造陸

副議長曾俊傑總質詢建議，在南星計畫填海造陸新建南部國際機場，可解決高科技產品運送與國際觀光需求。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市副議長曾俊傑廿七日總質詢指出，在南星計畫填海造陸新建南部國際機場，可解決高科技產品運送與國際觀光需求，如以建築廢土方填海造陸，更能拓展新機場腹地及加速推動大林蒲遷村計畫進度，一舉多得。

曾俊傑表示，小港機場因有宵禁，無法廿四小時起落，無法符合國際機場需求。高雄各界爭取新建國際新機場的呼聲由來已久，又以南星計畫被認為是新建最適合地點。

曾副議長說，包括美國與日本都有填海造陸的機場案例，代表技術性沒有問題，小港機場已無法應付高科技業產品貨運及推展觀光國際航班的需求，在南星計畫新建國際機場是大勢所趨，不能再拖。

曾副議長強調，為擴大新機場的腹地，可以加速推動大林蒲遷村計畫，並讓建築土方運用為填海造陸。

市長陳其邁答覆表示，南星計畫是南部新機場最好選擇，也是首選，行政院已經表示今年底會啟動南部新機場選址作業，高雄會據理力爭。

曾副議長表示，高雄已邁入超高齡社會，當地缺乏適合長輩活動的室內空間，他認為可以在當地進行多功能規劃，例如在地下興建停車場，而地上則可興建社區活動中心、老人活動中心或日照中心等，提供當地停車位的功能依舊存在，但同時可以提供社區長輩一個集會、休閒的場所。

曾副議長指出，例如鳳山日照社福多功能中心與楠梓區智昌複合式立體停車場都是多功能使用成功案例，明仁停車場可以比照辦理。

針對星光水岸公園、楠梓享平公園親水空間在試營運期間受到民眾踴躍歡迎，曾副議長指出，這代表市民對於親水空間的需求與渴望，而中都濕地公園面積有十二點六公頃，相當的廣闊，但前往的遊客一年不如一年，他建議市府可以考慮複製星光水岸公園的案例，在中都濕地公園也設置相同的親水設施，吸引民眾到中都濕地公園來。