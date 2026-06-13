曾俊傑副議長率團訪墨爾本 雙城交流朝姊妹市邁出關鍵一步

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▲雙向互訪續前緣！高雄市議會回訪墨爾本，曾副議長：推動雙方締結姊妹市。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】副議長曾俊傑率領的高雄市議會澳洲城市交流參訪團，11日於墨爾本受到當地政要及僑界熱烈設宴款待。此行成功在短時間內完成兩地雙向互訪，延續難能可貴的情誼，更為高雄與墨爾本、維多利亞州，未來在產業、文化及科技等領域的實質合作奠定深厚基礎。

曾於去年造訪高雄的維多利亞州議員劉忠(Trung Luu)、牛喬許(Josh Bull) ，當晚偕同駐墨爾本台北經濟文化辦事處長呂明澤、僑務委員林賢成、墨爾本台灣同鄉會長饒瑞沛、以及墨爾本僑界幹部、商業領袖等熱情接待，讓參訪團深刻感受到澳洲與台僑的滿滿熱情。

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▲澳洲跨黨派議員力挺交流，高雄國際城市外交再突破。

曾副議長於晚宴致詞表示，去年劉忠與牛喬許議員才剛拜訪高雄，今年雙方馬上在墨爾本再度相聚，象徵雙方情誼深厚；他也對墨爾本政要與僑界代表的盛情致上誠摯謝意，也期待雙方持續深化互動，在既有基礎上展開更多實質合作，更將進一步促成雙方城市締結為姊妹市。

曾副議長指出，高雄市自1997年與澳洲布里斯本締結姊妹市以來，即將邁入30週年，雙方長期攜手共榮。而墨爾本長年以高宜居性著稱於國際，其多元文化風貌與完善的大眾運輸，一直是高雄邁向國際宜居城市的重要學習標竿。

曾副議長強調，此次澳洲跨黨派議員與高雄市議會的緊密互訪，再次印證台灣與澳洲不僅是重要的經貿合作夥伴，更是共享自由與民主價值的堅實同盟。期待透過此次雙向交流的豐碩成果，持續為高雄與墨爾本及維多利亞州，創造互利共贏的合作新局。（圖╱高雄市議會提供）