曾俊傑帶領中都守護老榕 第二屆耶誕藝術音樂節溫馨登場

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】中都百歲老榕樹「榕樹爺爺」重生故事再度感動地方社區！由高雄市議會副議長曾俊傑服務處、三民區大中都社區發展協會、德西里辦公室及晴晴姐妹會共同發起的「老榕重生慶耶誕藝術音樂節」，於12月19日晚間在榕樹公園熱鬧登場，吸引中都居民齊聚，共享音樂與表演的溫馨時光。

曾俊傑副議長表示，中都老榕樹不僅見證城市歷史，更是居民心中的精神象徵。2024年10月，百歲老榕樹遭颱風吹倒，地方民眾與政府團隊同心搶救，成功扶正老榕樹，寫下溫暖故事。此次音樂節正是將這份守護與重生的感動跨世代傳承。

他強調，透過音樂節的舉辦，不僅讓社區居民再次凝聚情感，也巧妙將老榕與在地孩子的成長連結在一起，傳遞守護珍貴老樹的重要價值。中都社區的高樓林立與老部落文化共存，老榕重生象徵地方新舊交融、注入新生命。

曾俊傑表示，「老榕重生慶耶誕藝術音樂節」將持續每年舉辦，透過幸福快樂的音樂盛會，讓榕樹爺爺的故事代代相傳，鼓勵社區居民一同守護老榕，也守護大中都的在地情感與歷史記憶。（圖╱曾俊傑議員辦公室提供）