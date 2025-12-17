曾俊傑擬入民進黨團惹議 高市議會綠營內訌爆口角

高市議會民進黨團爆發口角衝突，導火線是無黨籍副議長曾俊傑(右)擬加入黨團運作。（本報資料照）

高市議會綠營爆發內訌！副議長曾俊傑擬以無黨籍身分加入民進黨團運作，黨團今（17）日召開會議時，因臨時動議處理程序問題，讓部分未在場議員強烈反彈，議員邱俊憲怒轟黨團「不尊重程序」，還嗆聲退出黨團運作，現場一度與議員陳明澤爆發激烈口角，驚動同僚勸架，團內裂痕浮上檯面。

據了解，黨團今天召開會議，原本討論明年度各委員會改選事宜，會中卻有議員臨時提案，討論是否讓自國民黨退黨、目前為無黨籍的副議長曾俊傑，參與民進黨黨團運作。該案在部分議員未出席情況下，由黨團總召江瑞鴻裁示通過，成為引爆衝突的導火線。

民進黨團事後說明，今日會議出席人數已達法定過半，程序合法。民進黨長期重視多元與包容，過去也曾與不同政黨背景或無黨籍議員合作，包括台聯背景的吳銘賜、曾為基進黨籍的張博洋，以及無黨籍當選後加入民進黨的黃捷，強調開放合作並非首例。臨時動議提出後，現場並無議員反對，因此依法處理並通過。

民進黨團指出，會議結束後，部分未出席議員對程序提出強烈質疑，認為該議題並非原訂議程，卻在多數人不在場下拍板，已嚴重影響黨團運作正當性，甚至有人表態將退出黨團運作。

黨團強調，會前已依規定通知各議員服務處，並透過黨團通訊群組多次提醒，出席人數亦符合法定要件；若對議程或臨時動議有意見，理應在會中表達，但相關議員並未出席。

陳明澤則指出，是否退出黨團屬個人選擇，但民進黨向來重視團隊與集體運作，黨籍議員若拒絕參與黨團運作，已涉及政黨紀律與團隊精神問題，應循黨內機制送中評會處理。他強調，選舉仰賴政黨支持，進入議會後更應在制度內合作，才能回應選民期待。

對此，邱俊憲反擊「很遺憾黨團不尊重程序」，新成員是否加入黨團，本就應列入議程充分討論，但事前通知並未提及相關議題，卻在當天臨時決定，「多數人不在現場，也沒有被告知」。

邱俊憲更質疑，當時不少議員正在議場審預算，有人回議事廳、有人提早離開，甚至有人確認「沒有其他議程」後才離席，反問黨團「是在閃躲、還是在害怕面對什麼？」並直言不參與這樣的黨團運作，「也剛好而已」。

