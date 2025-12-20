曾俊傑辦藝術音樂節 慶老榕重生守護中都

副議長曾俊傑發起老榕重生慶耶誕藝術音樂節，十九日晚上在榕樹公園熱鬧登場，中都社區居民聚集在地方精神堡壘榕樹公園，聆聽音樂及欣賞表演。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

三民區中都榕樹爺爺重生慶耶誕第二屆藝術音樂節，將老榕重生故事進行跨世代傳承。副議長曾俊傑說，老榕重生故事代代相傳，一起守護榕樹爺爺，一起守護大中都。

由曾俊傑服務處、三民區大中都社區發展協會、德西里辦公室、晴晴姐妹會共同發起「老榕重生慶耶誕藝術音樂節」，十九日晚上在榕樹公園熱鬧登場，中都社區居民聚集在地方精神堡壘榕樹公園，聆聽音樂及欣賞表演，溫馨又熱鬧。

曾俊傑表示，中都老榕樹見證城市與地方的歷史更迭，成為中都人心中的「榕樹爺爺」，去年十月山陀兒颱風吹倒百歲老榕樹，大家非常揪心，地方配合政府展開搶救行動，讓老榕樹得以重生，寫下溫暖故事。

廣告 廣告

曾俊傑指出，榕樹爺爺的重生故事激勵著跨世代的中都人，並提醒大家守護珍貴老樹的重要，將在地鄉親的深厚感情與寶貴記憶，代代相傳。

曾俊傑說，舉辦第二屆老榕重生慶耶誕藝術音樂節，已經巧妙的將老榕和居民進行連結，並陪伴我們的孩子快樂成長。音樂節會持續每年辦理，透過幸福快樂的音樂會，將榕樹爺爺重生故事，世代傳承，一起守護老榕，一起守護大中都。