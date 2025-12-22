曾停止心跳17分鐘 法國影帝不甩醫師警告北極玩命拍戲

菲利普科特林曾有心臟停止跳動病例，但他不顧醫師反對，親赴北極實地拍攝《格陵蘭雪女》，在嚴寒環境中投入角色，成功吸引近8萬名觀眾進戲院捧場。（海鵬提供）

法國歌王影帝菲利普科特林再度展現反差魅力，在奇幻新片《格陵蘭雪女》中，收起過往古怪張揚的形象，化身暖心哥哥。他飾演北極冒險家柯琳（白蘭雪蓋汀 飾）的兄長巴賽爾，眼見妹妹情傷返家、人生失速，默默陪伴、全力守護，甚至力挺她重返極地，完成尋找雪人的執念，情感線成為全片最溫柔的支撐。

向來橫跨音樂、電影、藝術與文學等領域的科特林，是法國家喻戶曉的多棲創作者，以不按牌理出牌、幽默又前衛的風格著稱。這回為求真實，他不僅親赴北極實景拍攝，更在冰天雪地中展現細膩內斂的演技，與以往舞台上的狂放形象形成強烈對比。《格陵蘭雪女》上月在法國上映，吸引近8萬人次觀影，口碑穩定發酵，其中不乏科特林死忠粉絲，從義大利都靈影展一路力挺到正式上映，聲勢不容小覷。該片也將於12月31日跨年夜在台上映。

菲利普科特林（右）與凱薩獎得主巴斯欽布雍同框演出，在極地場景中碰撞出獨特喜感。（海鵬提供）

去年科特林在巴黎奧運開幕式上的表演，至今仍被熱議。他全身塗藍、化身希臘酒神戴奧尼瑟斯，僅以花果遮體高唱〈赤裸〉，前衛畫面瞬間席捲全球社群。話題效應也讓他年底推出的新專輯銷量翻漲，巡演門票場場秒殺。

其實科特林的人生，本就比舞台更戲劇化。他8歲時曾心臟停止跳動長達17分鐘，歷經生死關頭後奇蹟重生，也讓他看待生命更為豁達。這份態度同樣反映在《格陵蘭雪女》中，為拍片他不顧醫師反對，仍隨劇組前往格陵蘭島北部烏佩納維克取景，與當地獵人演員同住木屋。影媒《Télérama》也盛讚他「細膩幽默、層次豐富」，為電影注入溫度與靈魂。《格陵蘭雪女》將於12月31日上映。

