曾偷竊、打傷法警被判刑！ 南監受刑人不滿管教再推倒輔導科員害挫傷

台南監獄一名葉姓受刑人曾有打傷法警前科，合併執行入監中，再推倒輔導科員被判刑2月。（圖／報系資料照）

台南監獄一名葉姓受刑人今年6月6日上午，因不滿盧姓科員對他的輔導，在教化區辦公室走廊前，將盧姓科員推倒，造成盧姓科員左手腕挫傷，台南監獄將葉姓受刑人函送法辦，台南地方法院依妨害公務罪判刑2月，得易科罰金。而葉男的前科中，他曾於110年在新北地檢署開庭時，與法警起衝突，打傷法警被判刑4月。

葉姓受刑人曾犯下竊盜、傷害等多項前科，被台灣高等法院判合併應執行6年，送台南監獄執行中。他於今年6月6日上午10時許，在台南監獄第一教區的走廊上，因不滿盧姓科員對他的輔導，兩人發生言語衝突後，葉男出手將盧姓科員推倒，造成盧員左手腕挫傷。

盧員雖未提出傷害告訴，台南監獄認為葉男對輔導科員施暴，涉犯對公務員依法執行職務時施強暴、脅迫，依妨害公務罪嫌將葉男函送法辦。

法官認為，葉男因不滿監所科員的輔導，出手推倒盧姓科員，藐視公權力，對公務員依法執行職務之尊嚴造成傷害；惟念其坦承犯行，兼衡其有竊盜、傷害等前科，依妨害公務罪判刑2月，得易科罰金，可上訴。

而翻開葉男的前科，他於110年涉犯竊盜案，被新北地檢署法警帶往偵查庭接受訊問途中躁動，法警將他帶送往候訊室安置，葉男明知陳姓法警等人是依法執行公務之司法警察，竟對法警大聲辱罵髒話，又在法警為他上戒具時，對陳姓法警吐口水，以口咬傷陳姓法警左手小拇指，造成流血傷害，被控以強暴方式妨害法警依法執行職務，新北地院予以判刑4月。

