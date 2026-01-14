曾偷跳台北101！ 平流層邊緣「肉身突破音速」 傳奇男近況曝光

財經中心／師瑞德報導

Netflix將於2026年1月24日直播徒手攀登台北101，由新一代挑戰者接棒，引發各界回顧2007年曾非法從101跳傘的傳奇「鳥人」保加拿。這位曾創下肉身破音速紀錄的運動員於2025年意外離世，如今官方許可的攀登挑戰，象徵極限運動邁向商業實況新紀元。（圖／翻攝自RedBull網站）

影音串流巨頭Netflix宣布，將於2026年1月24日全球實況轉播震撼挑戰「徒手攀登台北101」。這項獲得101官方正式許可、並受國際關注的挑戰，再次點燃全球對摩天大樓極限運動的熱情。然而，當大眾將目光鎖定在即將登場的新一代挑戰者時，也再度引發各界回想起2007年，那位非法從101頂端一躍而下的「鳥人」菲利克斯．保加拿。隨著保加拿於2025年7月意外離世，這場經官方認可的攀登轉播，也被視為極限運動從「非法挑戰」走向「商業實況」的一個時代轉折點。

瞞天過海！2007年保加拿快閃跳傘震撼全台

回溯至2007年12月，保加拿盯上了當時還是「世界第一高樓」的台北101。由於定點跳傘具備高度危險性，官方申請幾乎不可能獲准，保加拿轉而採取「特務式」計畫。根據當時紀錄，他先派同夥假裝遊客轉移保全注意力，自己則將降落傘隱藏在寬鬆衣物內，成功混入91樓戶外觀景台。

隨後保加拿俐落地翻越護欄一躍而下，在信義區街頭引起騷動。落地後他迅速搭乘接應車輛直奔機場離境，讓警方與101校方措手不及。保加拿雖因此被台灣列為不受歡迎人物，但這場非法快閃行動，確實讓台北101成為國際極限運動圈爭相討論的標竿目標。

封神之作！在平流層邊緣「肉身突破音速」

保加拿最廣為人知的成就，莫過於2012年與紅牛合作的「平流層計畫」。他搭乘特製氦氣球升上距離地表39,000公尺的平流層邊緣，在極低壓環境下跳出艙門。在那場自由落體中，他創下時速1,357公里（1.25馬赫）紀錄，成為史上第一位在沒有動力輔助下「肉身突破音障」的人類。此舉透過全球直播吸引數千萬人觀看，成功將極限運動的門檻推升至太空邊際。

傳奇謝幕與新時代挑戰！從跳傘到徒手攀登

儘管保加拿一生征服無數險地，最終卻在2025年7月17日於義大利波爾托聖埃爾皮迪奧進行動力飛行傘活動時，因機械失控墜毀，享年56歲。

隨著保加拿時代的落幕，台北101的挑戰並未終止。Netflix本次的實況轉播，將由新一代極限好手艾力克斯霍諾德正式接棒。不同於保加拿當年的躲藏與非法潛入，新挑戰者將在高度專業的防護與官方許可下，正面挑戰這座508公尺高的垂直鋼鐵森林。這場轉播不僅是向保加拿這位先驅致敬，也象徵極限運動在台灣地標上，正開創一條更具規模化與觀賞性的全新路徑。

