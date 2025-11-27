曾傳列民眾黨不分區立委 中配徐春鶯涉詐欺案遭新北檢聲押

台北市 / 武廷融 綜合報導

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯過去因傳出被納入台灣民眾黨不分區立法委員提名名單，引發爭議風波。而今(27)日傳出，徐春鶯因涉犯詐欺案，遭新北地方檢察署聲請羈押。

出生於上海的徐春鶯，1993年嫁來台灣，2016年開始以台灣新住民發展協會理事長身分活躍於兩岸。2023年選戰時，傳出民眾黨前主席柯文哲有意將徐春鶯列入2024民眾黨不分區立法委員提名名單，引發外界熱議，最終作罷。

而徐春鶯在2017年捲入天擎生技公司吸金案，以假增資、真賣股，吸金上億元，當時徐春鶯就是公司的監察人，但她反駁自己僅是幫朋友掛名而已。不料今日又傳出，徐春鶯因涉犯詐欺案而遭新北檢偵辦，目前新北地院正在開庭中。

