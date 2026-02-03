曾傳去年就有前例？環保局職工暴力疑雲 陳其邁首發聲

馬姓男子被壓制；壓制他的是一名21歲男大生。讀者提供



高雄市楠梓區日前發生清潔隊員暴力攻擊長者與見義勇為民眾事件，事後更被起底疑似去年就有暴力前例，引發社會關注。高雄市長陳其邁今（2/3）首度回應，強調市府已立即懲處、移送考績會，刑事責任則交由司法釐清，同時公開表揚挺身而出的學生，盼彰顯社會良善價值。

高雄街頭近日接連出現暖心善舉！一名21歲簡姓男大生目擊一對老夫婦遭環保局清潔隊員暴力攻擊，毫不猶豫上前阻止，即使自己受傷仍挺身而出，英勇行為引發各界讚譽；此外，一名江姓國中男學生主動守在路口，協助身障人士安全通過馬路，上萬名網友深受感動，也讓不少人直呼「高雄真的好暖」。

對此，陳其邁表示，市政會議中特別表揚兩名學生，其中簡姓同學在危急時刻冷靜、勇敢制止暴力行為，避免傷害擴大，值得社會高度肯定；另一名江姓同學則在路口協助弱勢民眾安全過馬路，即使當下為紅燈，仍展現善良與勇氣。

針對涉案馬姓男子身分為環保局職工，陳其邁指出，該行為發生於下班期間，但其暴力行徑「非常不應該」，環保局已立即停止其工作，並移送考績會議處；涉及刑事責任部分，將由檢方儘速釐清。

外界也質疑馬男過去是否已有暴力紀錄，陳其邁表示，相關情況將一併交由司法調查，也已將簡姓學生蒐集的證據送交檢方，後續因衍生互告情形，皆尊重司法判斷，至於馬男無保請回一事，市府同樣不予評論，強調依法處理。

