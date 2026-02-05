曾傳袁惟仁偏袒她「一路晉級」！星光甜心感嘆：沒有他我不會在這裡

記者宋亭誼／台北報導

女星林雨宣從第3屆《超級星光大道》發跡，因外型亮眼獲封「星光甜心」。林雨宣今（5）日出席《人間條件八》凡人歌記者會，談及「小胖老師」袁惟仁辭世，語氣難掩不捨與感慨，雖然比賽結束後兩人並未再聯絡，她對袁惟仁仍滿懷感激，感性直言：「如果沒有他，我也不會在這裡。」

林雨宣受訪語氣全是不捨與惋惜。（圖／記者趙于瑩攝影）

林雨宣回憶，比賽期間經常有觀眾認為她是因為外型亮眼才會被留下來，但她知道其實是評審袁惟仁及黃韻玲給了她很多機會，「把那個時候在那群選手裡面偏沒實力的我留下來，讓我有機會走到現在，我確實真的蠻感謝他的。」有別於評審黃小琥，袁惟仁對林雨宣相對寬容，除了曾鼓勵她「加油好嗎」，也一直給她不錯的分數，袁惟仁的肯定對林雨宣來說意義重大，讓她至今銘記於心。

林雨宣多半透過新聞得知袁惟仁近況，知道對方離世消息當下，她與當年選手們在群組裡互傳新聞，彼此都覺得相當遺憾。巧合的是，袁惟仁辭世新聞曝光前幾天，朋友才傳來一段10幾年前她在駐唱餐廳演唱袁惟仁歌曲〈離開我〉的影片，時間久遠到她甚至不記得是哪一家餐廳，沒想到不久後就傳出噩耗，讓林雨宣忍不住感嘆：「這是一種訊號嗎？」因此，她昨天特地翻唱〈離開我〉，計畫近期PO到社群和大家分享，當作對小胖老師的紀念。

