曾傳被袁惟仁「特別照顧」進十強 「星光甜心」認了：有小胖老師我才能走到現在

林雨宣（右）感謝袁惟仁對自己的照顧。劉耀勻攝、翻攝臉書

「小胖老師」袁惟仁2日離世，圈內好友都相當悲痛，昔日他在《超級星光大道》中經典一句：「加油，好嗎？」成絕響。曾有「星光甜心」封號的林雨宣是節目第三屆前十強出道，5日出席舞台劇《人間條件八-凡人歌》記者會，透露最近才剛錄了翻唱袁惟仁所寫歌曲〈離開我〉，藉此緬懷。

林雨宣坦言，比賽結束後比較少跟袁惟仁聯繫，也都是從新聞上知道對方的消息，但也說：「如果沒有他，我現在也不會在這裡。」當時很多觀眾都覺得袁惟仁對林雨宣有偏愛，開玩笑稱因為她外型亮眼，袁惟仁才給她高分留下，林雨宣也自認：「在那一群（參賽者）中，比較沒有實力的我有機會走到現在，確實滿感謝他的。」

林雨宣（左三）出席舞台劇《人間條件八-凡人歌》記者會。劉耀勻攝

重新錄唱〈離開我〉緬懷小胖老師

林雨宣也有感受到，比起其他評審，袁惟仁對她很寬容，給的分數都很不錯。她也提到，袁惟仁傳出過世消息前幾天，朋友才傳來之前她駐唱時演場〈離開我〉的影片，驚呼：「這是一個sign嗎？」獲知袁惟仁死訊後，也再度錄唱這首歌，想要過幾天PO出。



