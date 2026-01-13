曾入圍諾貝爾和平獎 混元禪師圓寂享壽81歲

【緯來新聞網】有「國師」之稱的唯心聖教創教宗主「混元禪師」，今（13日）傳出逝世消息，享壽81歲，大體送往國姓仙佛寺。回顧他的生平，多年前斥資13億元創立易經大學，還曾榮獲諾貝爾和平獎提名，如今離世令人不勝唏噓。

唯心聖教創教宗主「混元禪師」傳出病逝消息，享壽81歲。（圖／翻攝自唯心電視 臉書）

混元禪師長期受到糖尿病所苦，晚年健康狀況不佳，他生前致力於唯心聖教的推廣與教育發展，是教派創教宗主，也是易經大學創辦人，耗資12.8億建造大禮堂，外觀與總統府高度相似，引發社會關注。



如今混元禪師傳出病逝，臉書專頁「唯心電視」今天也發文證實，禪機山唯心聖教創教宗主混元禪師，我們敬愛的師父，於今日（2026年1月13日）世緣圓滿，安詳圓寂。宗主一生弘揚易經風水利他妙法，消災化劫、普渡眾生，功德圓滿。請所有賢士同修茹素一個月，共植後福。



根據唯心聖教學院官網，混元禪師本名張益瑞，民國33年出生於南投縣中寮鄉，世代務農，性情敦厚仁慈，自幼對神佛妙理懷有相當的興趣與熱忱，常常「以身試法」印證聖人之道；對於宇宙大自然真理的追求及山川大地的了解，更是奮不顧身，無怨無悔。



混元禪師傳道33年來，始終謙遜、親切、平易近人、充滿笑顏、心量寬廣如海，將自己全部奉獻給眾生，不辭辛勞地國內外奔走，尊天旨意，一步一腳印，一枝草一點露的將中華文化道統－易經風水學傳揚到世界每個角落，曾榮獲諾貝爾和平獎提名入圍。

