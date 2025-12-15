曾入圍金曲獎最佳新人 鄭雙雙自曝參加典禮幕後秘訣「喝威士忌」

【緯來新聞網】歌手鄭雙雙曾入圍第36屆金曲獎及第16屆金音創作獎最佳新人獎，近期推出首張全創作個人專輯《TIME》，她日前在教育廣播電台 《Live!聲音實驗現場》中與主持人巫巴克分享參加大型典禮維持體力的小秘訣，鄭雙雙笑說：「應該是喝酒吧！而且我都是喝威士忌」，而鄭雙雙更坦白說自己的專輯概念計畫之一就是用酒單來寫歌，希望自己的歌能讓大家聽著聽著也就跟著微醺，希望未來有機會可以做到。

主持人巫巴克模仿專輯封面的鄭雙雙。（圖／巫巴克提供）

年底鄭雙雙也會在𝟸𝟶𝟸𝟻 北流耶誕小鎮－耶誕老公公不在家活動與大家見面，在聊到演出資訊時巫巴克突然發現鄭雙雙的弱點之一就是在講節目名稱，鄭雙雙直呼：「沒錯！我要好好講話的時候都會要重唸好幾次，錄製節目ID時都很謝謝大家願意陪著我一起重新錄！」她也分享，這一次演出會與鄭宜農首演合作歌曲〈Right Here〉。

鄭雙雙專輯《Time》黑膠。（圖／翻攝自鄭雙雙臉書）

深受黑人音樂薰陶的鄭雙雙，擁有靈魂樂的律動與深情，並融入當代R&B的前衛元素。在《TIME》中展現出Anita Baker的溫暖與深情，又蘊含Amy Winehouse的張力與前衛，打造出屬於自己的靈魂樂宇宙，展現驚人的音樂多樣性與發展潛力。節目《Live!聲音實驗現場》將於12月15日晚間112點在 國立教育廣播電台播出。





