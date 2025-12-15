曾入圍金鐘影后！女星懷孕5個月「崩潰狂摔鏡子」吐新婚尪真面目

記者徐珮華／台北報導

陳芳語（Kimberley）日前推出客語歌曲〈擁抱自己 Hold on till the end〉，挑戰華語、客語、英語3種語言轉換，MV邀請入圍金鐘獎影后的范宸菲擔任女主角。拍攝期正值陳芳語多站海外工作及巡迴演唱會籌備期，她也在拍攝當日凌晨突然反覆高燒不退，為顧及籌備多時的團隊辛勞，仍堅持依照工作計畫，頂著高燒完成拍攝工作。

陳芳語（右）〈擁抱自己 Hold on till the end〉MV找來范宸菲（左）合作。（圖／新視紀整合行銷提供）

陳芳語在MV中挑戰高倍速對嘴，3個語言咬字轉換更是難上加難，為此投入大量時間練習，正式拍攝時精準到位。她感性表示：「拍攝當天大風大雨，看到團隊一直在調整光源與鏡頭角度來回溝通。雖然自己身體不適，又對於MV的挑戰相當緊張，但看到大家的付出，也讓我更能完全投入角色，期待大家都能感受到這首歌曲及MV感動的力量。」

范宸菲擁有影后級表演實力，在MV中獨自度過生日、獨自吹熄50根蠟燭、面對鏡子化妝直到崩潰，在情緒臨界點狂摔鏡子，展現情緒高度張力。目前懷孕5個月的她，接獲本次演出邀約時正值孕期初期，不時會孕吐不適，感謝導演團隊為她調整劇情設定，也感謝同為音樂人的老公在她懷孕後加倍照顧接送、準備三餐，直呼很幸福，沒有選錯人。

導演郭佩萱（中）解釋MV意涵。（圖／新視紀整合行銷提供）

〈擁抱自己 Hold on till the end〉MV以「在黑暗中重新找回自己」為主題，運用劇場式敘事手法呈現人與自我的對話。導演郭佩萱表示，MV中的蠟燭象徵「願望與微光」，點燃與熄滅的過程表達「即使身處黑暗，也仍有希望存在」，觀眾在影像中看見「黑暗裡的光」以及「希望的延伸」。

