曾入圍金馬新人卻不得志 邱志宇賣光股票只為發片
曾入圍金馬新人的邱志宇，今（16）日為新單曲〈曇花〉宣傳，更請來黃鐙輝、左光平擔任來賓，兩人妙語如珠、幫他炒熱現場氣氛，邱志宇為了發片，賣光手中所持有的股票，還到膠囊旅館擔任清潔工半年，之後有電影跟電視劇可拍，才有時間跨足歌唱事業。
在膠囊旅館打工時，曾遇過女生把棉條黏在牆壁上，讓他看了傻眼，隨後直接用手把東西拔下來，他苦笑說：「還好有戴手套跟噴酒精。」先前也去咖啡廳打工，結果被阿姨認出來，經紀人認為在咖啡廳打工太過於拋頭露面，希望他能離職。
當年，邱志宇因《台北物語》走紅，卻被認為怎麼會選這樣子的戲拍，他說：「那時候覺得有點難過，我也沒有對不起自己，而且新人哪有什麼資格挑劇本。」出道十年的他，因星海浮沉，回家時，爸爸勸他去工業區工作，不要再繼續堅持星路，媽媽則會偷偷塞錢給他，但有作品時，爸爸還是會心軟幫他宣傳。他透露，30歲時曾想過轉行，但一萌生念頭，就有工作上門，而18日將滿40歲的他，期許自己的演藝路可以越來越順。
