曾入圍金馬最佳新人卻陷低潮 邱志宇賣光股票老本發單曲圓夢
【緯來新聞網】曾以電影《我的靈魂是愛做的》入圍金馬最佳新演員的邱志宇跨界改當唱片新人，推出第三首個人創作單曲〈曇花〉，今（16日）舉辦記者會，邱志宇說自己校長兼撞鐘，把自己能搞定的環節都親自上陣，甚至自掏腰包砸下老本，把疫情期間辛苦累積的股票跟基金全數變賣了30萬，毅然而然投入發片製作與宣傳，只為了一圓心底深藏多年的音樂夢。
圈內好友黃鐙輝與左光平現身站台力挺，兩人特別送上生日蛋糕為邱志宇慶生。（圖／記者陳明中攝）
儘管身旁朋友頻頻苦勸，但他仍堅持走在自己選定的路上，直言：「如果現在不做，以後更不可能會去做了。」選擇義無反顧地把所有積蓄轉化成創作能量的他樂觀表示：「雖然把老本變賣了，但它變成了我熱愛的音樂，對我來說仍是一份資產，這樣心就不會太痛。」事實上邱志宇不僅為了歌唱夢想投入畢生積蓄，先前在籌備前兩支單曲時，還曾在膠囊旅館打工當房務員，時薪185元，因為不用露臉不怕會被認出來，但可怕的是竟然偶爾要清除女客人黏在牆壁的棉條，只為了存發片基金，他透露今年因為要籌備公視及即將開拍的電影關係無法兼差，因此只能省吃儉用減少花費，雖然收入變少但他仍甘之如飴，「還好我物質慾望不高，所以還能撐得過來。」
邱志宇生日前夕發片的他特別舉辦新單曲發片媒體餐敘。（圖／記者陳明中攝）
適逢生日前夕發片的他特別舉辦新單曲發片媒體餐敘，讓圈內好友黃鐙輝與左光平現身站台力挺，兩人特別送上生日蛋糕為邱志宇慶生，足見邱志宇的好人緣，也為現場增添了不少溫馨氣氛。談起與這兩位好友認識的淵源，邱志宇透露與黃鐙輝是在一次節目專訪中結識，兩人從聊夢想、談童年偶像到創作初衷，意外發現彼此在價值觀與品味上高度契合，同樣在演藝圈跨足不同領域的兩人也因彼此惺惺相惜而成為好友，一次聊天聊到「唱歌的純粹」更產生彼此相互共鳴，也成為邱志宇持續創作的重要動力。
邱志宇自掏腰包發單曲，連股票都賣掉30萬。（圖／記者陳明中攝）
至於音樂人左光平不僅是邱志宇大學學長，更是當年他參加《東森全球新人王》比賽時的主持人，也是一路見證邱志宇在演藝圈闖盪成長的好友；邱志宇透露：「從我19歲就認識學長，非常喜歡的他的文字，感受他對音樂跟藝人的喜愛與真誠，而且他常在我失落時為我打氣，也在我創作時鼓勵我，在我迷惘時給我很真誠又深刻的支撐力量！」
黃鐙輝說邱志宇很像年輕時的自己。（圖／記者陳明中攝）
他也特別許下生日願望，除了勉勵自己再接再厲繼續籌備新EP ，希望能在明年順利催生新作品外，也希望自己能順利找到新的經紀人，他笑說：「單打獨鬥太累了！自己當自己的經紀人將近兩年，有太多瑣事要處理，很難專心在唱歌或演戲上。」他也藉此喊話：「想要找一位了解我、並願意傾聽我的經紀人。」而另一個生日願望則獻給家人，「希望明年有能力能帶父母出國！他們為我操心多年，我希望能成為他們的肩膀，不再讓他們擔心我的生活。
