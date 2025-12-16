曾入圍金馬獎最佳新演員 邱志宇賣光股票戰歌壇

（中央社記者洪素津台北16日電）演員邱志宇曾以電影「我的靈魂是愛做的」入圍金馬最佳新演員，近日他跨界戰歌壇，邱志宇賣光股票跟基金，花新台幣30萬元發行單曲，閒暇時兼職當清潔工，就為了一圓唱歌夢想。

邱志宇砸老本再戰歌壇樂當「資深新人」圓唱歌夢無怨無悔，他寫新歌「曇花」，並回首出道10年演藝生涯，逢生日前夕發片許下「只求美麗綻放」展望未來的同時，盼明年再接再厲推出新EP，以真誠歌聲呈現全新的邱志宇。

邱志宇過去參加「東森全球新人王」歌唱選秀比賽獲得亞軍，也曾以電影「我的靈魂是愛做的」入圍金馬最佳新演員，這次他跨界改當唱片新人再出擊，今天他找來好友黃鐙輝、左光平一起來單曲宣傳記者會。黃鐙輝、左光平都鼓勵他勇敢追夢，黃鐙輝還開玩笑說：「需要借錢可能沒辦法，但有事可以請萁媽幫忙！」

獨立發片的邱志宇身兼歌手、企宣通通自己來，舉凡版權上架、寫文案甚至連拍MV都「一人獨立作業」，對此他苦笑說：「朋友稱讚我很有才華，但心裡想的是：如果我不做，沒人能幫我！」

回想起此次為了「曇花」MV，邱志宇更奮發圖強買相機、上網自學拍攝技巧後，就獨自一人飛去印尼拍，「拍了幾天發現真的不知道拍了什麼，好險最後找了剪接師幫忙」。

這次推出新單曲，邱志宇自掏腰包砸下老本，把疫情期間辛苦累積的股票跟基金約30萬元變賣，毅然投入發片製作與宣傳，只為了一圓心底深藏多年的音樂夢，儘管身旁朋友頻頻苦勸，但他仍堅持走在自己選定的路上，直言：「如果現在不做，以後更不可能會去做了」，選擇義無反顧地把所有積蓄轉化成創作能量。（編輯：李亨山）1141216