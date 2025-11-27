曾入民眾黨不分區口袋名單 徐春鶯驚傳涉案遭聲押禁見

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

曾被民眾黨考慮納入不分區立委安全名單的台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，驚傳因案，被新北地檢署指揮調查局台中市調查處發動搜索約談，訊後聲押禁見，目前移送新北地院等候開庭中。媒體詢問案由，但地檢署並未透露。

徐春鶯。（圖／資料照）

據自由時報報導，徐春鶯驚傳昨因涉詐欺等案，被新北地檢署指揮調查局台中市調查處發動搜索約談，訊後依詐欺等罪嫌聲押禁見，徐目前移送新北地院等候開庭中。但另家媒體NOWNEWS報導，根據了解，這次聲押與吸金案無關，具體案由，仍待檢方公布。

徐春鶯為陸配，1993年以陸配身份依親來台，2011年起，陸續擔任社團法人台灣新住民發展協會的常務理事、理事長，還有中國國民黨新住民工作委員會委員、中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長、台北市新住民事務委員會委員等工作。

2024年立委選舉前，傳出民眾黨將徐春鶯列在不分區安全名單當中，當時引起不小議論，時任黨主席柯文哲對此曾表示，黨內確實有考慮將徐春鶯納入不分區名單，如果外界對此有爭議，就讓子彈飛一下，讓徐春鶯為她自己辯護得過去，若有問題，應該由當事人來公開說清楚。而最後提名時，徐春鶯並未被列入不分區名單，取而代之的是同為陸配、即將預計在2026年就任的李貞秀。



