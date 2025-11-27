曾入民眾黨不分區口袋名單 陸配徐春鶯因反滲透法等罪遭羈押禁見

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

曾被民眾黨考慮納入不分區立委安全名單的台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，稍早驚傳遭聲押禁見，經新北地院訊問並參酌檢察官所提出之相關事證，認被告涉嫌違反銀行法第125條、刑法詐欺等罪、反滲透法第4條等罪嫌，犯罪嫌疑重大，並有逃亡、湮滅證據、勾串證人之虞，有羈押之必要，應予羈押，且禁止接見通信。

徐春鶯。（圖／資料照）

徐春鶯為陸配，1993年以陸配身份依親來台，2011年起，陸續擔任社團法人台灣新住民發展協會的常務理事、理事長，還有中國國民黨新住民工作委員會委員、中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長、台北市新住民事務委員會委員等工作。

廣告 廣告

2024年立委選舉前，傳出民眾黨將徐春鶯列在不分區安全名單當中，當時引起不小議論，時任黨主席柯文哲對此曾表示，黨內確實有考慮將徐春鶯納入不分區名單，如果外界對此有爭議，就讓子彈飛一下，讓徐春鶯為她自己辯護得過去，若有問題，應該由當事人來公開說清楚。而最後提名時，徐春鶯並未被列入不分區名單，取而代之的是同為陸配、即將預計在2026年就任的李貞秀。



更多FTNN新聞網報導

蔣萬安：雙城論壇規劃12月底 朝親自率隊方向進行

曾入民眾黨不分區口袋名單 徐春鶯驚傳涉案遭聲押禁見

評徐春鶯涉詐欺「好的不學學壞的」 郭國文也批民眾黨：好的不挑挑壞的

